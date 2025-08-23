Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla se enfrentan en Serie de Zona Sur

Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla se enfrentan en Serie de Zona SurEl equipo de los Diablos Rojos México busca acercarse a la final de la Serie del Rey en un enfrentamiento crucial contra los Pericos de Puebla.
Los Diablos Rojos del México reanudarán la Serie de Zona ante Pericos de Puebla en el parque Hermanos Serdán. La Pandilla Escarlata parte con ventaja de 2-0 en la serie que buscará un finalista en el Sur.
Esta tarde la capital del estado de Puebla será testigo de un tercero y crucial encuentro entre la novena comandada por Lorenzo Bundy y el equipo que dirige Héctor Estrada. De ganar, los Diablos se colocarían a una victoria de volver a la antesala de la Serie del Rey.
Para Puebla, una derrota significaría tener pie y medio fuera de los Playoffs. Hacer valer la condición de local será clave para la novena emplumada que está prácticamente contras las cuerdas.
¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el tercer duelo de la Serie de Zona Sur entre Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla?
Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla.
Fecha: Sábado 23 de agosto.
Hora: 16:00 horas (centro de México).
Transmisión: Canal Once, TVC Deportes, Azteca Deportes y Multimedios.