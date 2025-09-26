Yankees vencen a Orioles en noche de jonrones de Stanton y Judge para mantener empate con Azulejos

Giancarlo Stanton conectó un par de jonrones de dos carreras en una noche de cinco carreras impulsadas. Aaron Judge logró un cuadrangular de dos carreras que puso a su equipo por delante con su 52do vuelacercas de la temporada, y los Yankees de Nueva York vencieron 8-4 a los Orioles de Baltimore el viernes para mantenerse empatados con Toronto en el liderato de la División Este de la Liga Americana.

Toronto y Nueva York tienen un récord de 92-68, y los Azulejos tienen el desempate sobre Nueva York, que ha ganado seis seguidos y nueve de los últimos diez.

Stanton puso al frente a los Yankees con su cuadrangular número 48 de la temporada, un récord en las Grandes Ligas, en la primera entrada, uno más que Atlanta en 2023.

Después del cuadrangular de tres carreras de Jacob Westburg en la tercera entrada contra Will Warren (9-8), Judge disparó un vuelacercas de dos carreras en la parte baja que aterrizó en la red sobre el Monument Park detrás del jardín central. Cerca de su primer título de bateo, Judge tiene un promedio de .330 y 111 carreras impulsadas.

Stanton siguió dos bateadores después con un jonrón de 451 pies que aterrizó en las gradas a la izquierda del Monument Park para su 39no juego con múltiples jonrones, incluyendo uno en la postemporada. Añadió un rodado productor en la séptima.

Judge y Stanton han conectado jonrones en el mismo juego 58 veces, con los Yankees ganando 51 de esos encuentros.

Jugando su 75to juego después de que su debut en la temporada se retrasara hasta el 16 de junio debido a una inflamación en los tendones de ambos codos, Stanton tiene un promedio de .267 con 23 jonrones y 64 carreras impulsadas.

Rogers (9-3) permitió tres jonrones en 17 aperturas previas este año. Cedió seis carreras en tres entradas e igualó su récord personal de cuadrangulares permitidos, cediendo tres por primera vez desde el 20 de mayo de 2022.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 4-0.