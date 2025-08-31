Padres vapulean 12-3 a Mellizos

El venezolano Elías Díaz disparó dos vuelacercas y los Padres de San Diego vapulearon el sábado 12-3 a los Mellizos de Minnesota.

El dominicano Ramón Laureano también conectó un jonrón por San Diego, que anotó 11 carreras contra los relevistas de Minnesota.

Otro quisqueyano, Manny Machado sumó dos hits para superar los 1.000 con los Padres. Conectó un sencillo impulsor en una séptima entrada de siete carreras de los Padres, que les dio una ventaja de 10-3.

Byron Buxton conectó un jonrón, en tanto que James Outman y Trevor Larnach consiguieron dos hits cada uno por los Mellizos.

El relevista cubano Adrián Morejón (11-4) lanzó una sexta entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria por los Padres, que comenzaron el día dos juegos detrás de los Dodgers, punteros del Oeste, y dos debajo de los Cachorros en la contienda por el primer puesto de comodín de la Liga Nacional.

El abridor de los Mellizos, Taj Bradley, permitió solo una carrera y un hit en cinco entradas. El jonrón de dos carreras de Buxton contra Nick Pivetta le dio a Minnesota una ventaja de 3-1 después de cinco entradas.