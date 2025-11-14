Es el Más Valioso, en forma unánime

El astro japonés Shohei Ohtani ganó con votación unánime el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional el jueves, y Aaron Judge obtuvo el galardón de la Americana por tercera vez.

Ohtani fue nombrado el Jugador Más Valioso por tercer año consecutivo, su segundo en la Liga Nacional con los Dodgers de Los Ángeles después de dos en la Americana con los Angelinos de la misma ciudad. Los cuatro han sido unánimes.

Judge se convirtió en el cuarto jugador de los Yankees de Nueva York en ganar tres veces, superando al receptor de Seattle, Cal Raleigh, con 17 votos de primer lugar frente a 13 para el receptor ambidiestro . La votación fue la más reñida para un premio al Más Valioso desde que Mike Trout de los Angelinos superó a Alex Bregman de Houston por 17-13 en 2019.

Ohtani se convirtió apenas en el segundo jugador en la historia de las Grandes Ligas en ganar al menos cuatro premios al Más Valioso, sólo superado por los siete de Barry Bonds.

El bateador y pitcher de 31 años, es el primero en ganar en cada liga dos veces después de obtener el honor de la Americana en 2021 y 2023. Firmó con los Dodgers en el receso siguiente, y ganó el mismo honor pero de la Liga Nacional en 2024, durante su primera temporada en Chavez Ravine. También ha ganado la Serie Mundial en ambas temporadas con los Dodgers.

Ohtani obtuvo los 30 votos de primer lugar de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Ha ganado sus cuatro trofeos al Más Valioso de manera unánime.

El toletero de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, terminó segundo con 23 votos a ese lugar, mientras que el jardinero dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, fue tercero con cuatro.

Ohtani bateó para .282 y lideró la Liga Nacional con un OPS de 1.014. Acumuló además 55 jonrones, 102 carreras impulsadas y 20 bases robadas.

El lanzador derecho regresó a lanzar en junio después de perderse una temporada y media en el montículo debido a una lesión de codo. Ponchó a 62 bateadores en 47 entradas, aumentando lentamente su carga de trabajo mientras se preparaba para la postemporada.

Ohtani continuó brillando en octubre con posiblemente el mejor desempeño individual en un juego de playoffs en la historia de las mayores. Conectó tres vuelacercas y recetó 10 ponches en seis entradas dominantes el 17 de octubre, para guiar a los Dodgers a una victoria sobre los Cerveceros de Milwaukee, con lo que se completó una barrida en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional .

Schwarber — quien ganó un bono de 50.000 dólares por terminar segundo — fue finalista por los Filis después de conectar 56 vuelacercas, el mejor de la Liga Nacional, y liderar las Grandes Ligas con 132 carreras impulsadas. El pelotero tres veces elegido al Juego de Estrellas participó en los 162 encuentros, anclando una alineación que ganó 96 compromisos.

Soto superó un comienzo lento de la temporada para tener su habitual producción estelar con el madero. El dominicano, cuatro veces seleccionado al Juego de Estrellas — y quien firmó un contrato de 765 millones de dólares por 15 años el pasado diciembre — totalizó 43 jonrones , 105 carreras impulsadas y 38 bases robadas, el mejor número de la Liga Nacional.

Recibió un bono de 150.000 por terminar tercero en la votación del Jugador Más Valioso.

Judge , quien ganó el premio de la Liga Americana en 2022 y 2024, se unió a Joe DiMaggio, Yogi Berra y Mickey Mantle como ganadores de tres trofeos al Más Valioso con los Yankees . El jardinero de 33 años lideró las mayores con un promedio de bateo de .331 y un OPS de 1.144, además de disparar 53 jonrones.

El ganador anterior de premios consecutivos al Jugador Más Valioso de la Liga Americana era el venezolano Miguel Cabrera de Detroit en 2012 y 2013.

Raleigh, apodado "Big Dumper", lideró las Grandes Ligas con 60 jonrones, la mayor cantidad para un jugador que se desempeña principalmente como receptor. Comenzó 119 juegos detrás del plato y otros 38 como bateador designado.

El jugador de 28 años también tuvo un récord personal de 125 carreras impulsadas, llevando a los Marineros a una de las mejores temporadas en su historia.

José Ramírez de Cleveland terminó tercero . Su compatriota dominicano Geraldo Perdomo de Arizona finalizó cuarto en la votación de la Liga Nacional, ganando aumentos salariales anuales de 2,5 millones en 2028 y 2029 junto con el precio de la opción del club de Arizona para 2030.



