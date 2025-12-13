¡Preparen las trompetas!

Edwin Díaz se puso una gorra azul diferente y un jersey blanco con un número desconocido el viernes, cuando dejó formalmente a los Mets de Nueva York para unirse a los Dodgers de Los Ángeles.

Uno de los mejores relevistas del béisbol ha cambiado de equipo y de costa por un contrato histórico como agente libre, y los Dodgers confían en que el dominio habitual del boricua les permita estabilizar su caótico bullpen con su primer cerrador verdadero en cinco años.

¿Y la famosa música de entrada heráldica de Díaz? Eso también se mantendrá exactamente igual.

"Va a ser superemocionante cuando suenen las trompetas en Los Ángeles", dijo Díaz. "Va a ser especial".

Díaz dejó a los Mets después de siete años por un contrato de tres temporadas y 69 millones de dólares con los bicampeones defensores de la Serie Mundial, que tienen una plantilla multimillonaria.

"No fue fácil mudarse", dijo Díaz en el pasillo de su nuevo vestuario en el Dodger Stadium. "Estuve jugando siete años en Nueva York. Me trataron muy bien. Me trataron genial. Elegí a los Dodgers porque son una organización ganadora. Estoy buscando ganar, y creo que tienen todo para ganar, así que elegir a los Dodgers fue bastante fácil".

Díaz ya era el relevista mejor pagado en las mayores la temporada pasada en Queens, donde el esbelto lanzador derecho apodado "Sugar" se convirtió en un favorito de los fanáticos por su talento y su coraje competitivo, así como sus apariciones características desde el bullpen al ritmo de "Narco", una electrizante melodía con trompetas.

A los Dodgers les encantó todo eso, incluso la música. El gerente general Brandon Gomes ya estaba pensando en una figura de acción con tema de trompeta.

"Al buscar agregar jugadores impactantes a lo que sentimos que ya era un club con calibre de campeonato, sentimos que Edwin era el ajuste perfecto", afirmó Gomes.

Consideró a Díaz "una superestrella desinteresada que encaja perfectamente en la cultura de nuestro vestuario. Lo ha demostrado una y otra vez. En los playoffs, tomará la pelota en la cuarta, quinta entrada, lanzará múltiples entradas para terminar un juego. Y es alguien que sentimos que es exactamente lo que necesitamos".

Díaz fue sobresaliente para los Mets la temporada pasada, registrando una efectividad de 1.63 y logrando 28 salvamentos en 31 oportunidades, junto con 98 ponches en 66 1/3 entradas. Su salida, junto con las de Pete Alonso y Brandon Nimmo en este receso entre campañas, ha provocado un serio descontento entre los fanáticos.

No hay absolutamente ningún descontento alrededor de los Dodgers, que todavía están disfrutando del brillo de un segundo título consecutivo, conquistado a pesar de su bullpen.

Los relevistas de Los Ángeles tropezaron con una efectividad de 4.27 que se ubicó en el 21er puesto entre 30 equipos en las mayores. Los veteranos de alto precio Tanner Scott y Blake Treinen fueron mayormente ineficaces, mientras que varios relevistas se perdieron grandes tramos de la temporada por lesiones.

En el panorama más amplio, nadie ha durado mucho como el cerrador dedicado de los Dodgers en las cuatro temporadas desde que se separaron de Kenley Jansen. Ningún relevista ha registrado más de los 24 salvamentos de Evan Phillips en una temporada para Los Ángeles en ese período, y las complicaciones evidentes del año pasado pusieron la ayuda del bullpen en la parte superior de la lista de prioridades de invierno para los campeones.

"Tenemos un estándar alto para nombrar a alguien como cerrador", dijo el presidente de operaciones de béisbol Andrew Friedman. "Tienes que ser uno de los mejores. Tienes que ser élite y dominante en lo que haces. ´Sugar´ es eso".

Los Dodgers mitigaron sus problemas de bullpen este otoño al usar frecuentemente a sus abridores en labores de relevo. El valioso novato abridor Roki Sasaki regresó de una larga ausencia por lesión y se convirtió en términos efectivos en el cerrador de Los Ángeles, mientras que Yoshinobu Yamamoto aseguró el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial al ganar el sexto juego como abridor y el séptimo como relevista.

Se espera que Scott y Treinen regresen, junto con un grupo de relevistas sólidos cuando están saludables, incluidos Anthony Banda, Alex Vesia y Jack Dreyer. Eso no fue suficiente para los Dodgers, que salieron a buscar, posiblemente, al mejor cerrador de las Grandes Ligas. El bullpen del manager Dave Roberts probablemente será el más caro de las mayores en 2026.



