Dodgers, a ganar o decir adiós al ´bi´

Después de aquel juego en Dodger Stadium que llegó a su fin en la entrada 18, Los Ángeles no ha vuelto a ser el mismo equipo en esta Serie Mundial. Sus lanzadores han dejado de dar cátedra en la lomita y la pólvora de su ofensiva sigue sin estallar. Como resultado, ha perdido la ventaja en el Clásico de Otoño y ahora los Blue Jays están a una victoria de coronarse.

Los Dodgers llegaron a Los Ángeles con la posibilidad de coronarse en casa, pero fueron incapaces de brillar frente a su gente y ahora, en caso de lograr la remontada, volverán a campeonar fuera del castillo azul, como en 2020 y en 2024.

Ahora, todas sus esperanzas están depositadas en el samurái. Yoshinobu Yamamoto, aquel que lleva dos juegos completos en fila en esta postemporada, será el principal responsable en intentar alargar la serie a un séptimo y definitivo juego.

Toronto tiene dos oportunidades para coronarse en Rogers Centre, tal y como lo hizo en la temporada de 1993, cuando se impuso en seis encuentros a Filadelfia.

Por logros, experiencia y nombres, Dodgers llegó como favorito; sin embargo, en el diamante no se ha visto diferencia alguna y esta noche, en compañía de su afición, los Jays buscarán acabar con 32 años de sequía.



