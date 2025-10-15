Dodgers apalean a Cerveceros

Yoshinobu Yamamoto lanzó pelota de tres hits para lograr el primer juego completo en postemporada en ocho años, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el martes 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee, con lo cual ampliaron a 2-0 su ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El dominicano Teoscar Hernández y Max Muncy conectaron sendos vuelacercas en solitario por los Dodgers, que se llevaron de visita un par de victorias en la serie al mejor en un máximo de siete duelos, la cual se traslada a Los Ángeles para el tercer juego, que se realizará el jueves.

El batazo de 412 pies de Muncy por el jardín central fue el 14º jonrón de su carrera en postemporada, rompiendo el récord de los Dodgers que compartía con Corey Seager y Justin Turner.

Yamamoto castigado

Yamamoto permitió un jonrón del venezolano Jackson Chourio en el primero de sus 111 lanzamientos, pero mantuvo a raya a los Cerveceros el resto del camino. El juego completo del derecho fue su primero en las mayores.

El anterior juego completo en la postemporada era el que Justin Verlander había logrado por Houston contra los Yankees de Nueva York en el segundo duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2017.

El último lanzador de los Dodgers en conseguir un juego completo en la postemporada fue el dominicano José Lima contra los Cardenales de San Luis en el tercer encuentro de la serie divisional de la Liga Nacional de 2004.



