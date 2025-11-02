Conquistan Dodgers la serie mundial ¡Bicampeones!

En cuanto hizo contacto con la pelota, Alejandro Kirk supo que todo había terminado. Corrió hacia la primera base para cumplir con el protocolo, pero una rola del catcher mexicano para doble play otorgó a los Dodgers de Los Ángeles el bicampeonato en las Grandes Ligas.

Los californianos viajaron a Canadá sin margen de error, obligados a ganar dos partidos como visitantes para ser el primer equipo que repite títulos en el Big Show desde 2000. Lo hicieron.

Respaldaron su éxito en el sobrenatural brazo de Yoshinobu Yamamoto, porque es la única forma de describir lo hecho por el estelar lanzador japonés.

Es cierto, el catcher Will Smith pegó el cuadrangular que dio a los Dodgers la ventaja definitiva en el séptimo juego del Clásico de Otoño (5-4), pero Yamamoto fue quien se adueñó del Rogers Centre.

Los Dodgers obtuvieron tres de sus cuatro victorias en Canadá. Todas, con Yamamoto en rol estelar (tres victorias). Las dos primeras como abridor, la del juego definitivo como relevo, un día después de haber realizado 93 lanzamientos para mantener a Los Ángeles en la pelea.

Noveno título en la historia de la franquicia, tercero durante los más recientes seis años, porque ha dejado de ser equipo con ilusiones tan grandes como sus decepciones.

Con la cartera abierta, los Dodgers son la nueva dinastía en Las Mayores. Empataron en campeonatos a los Athletics y los Red Sox, además de colocarse a dos de los Cardinals, sublíderes históricos.

A diferencia del rival, ellos sí tienen linaje.

SE REANUDÓ JUEGO TRAS CUATRO MINUTOS

SE VACIARON BANCAS TRAS UN PELOTAZO DE WROBLESKI A GIMÉNEZ

Las cuevas y los bullpens se vaciaron el sábado en el séptimo juego de la Serie Mundial, después de que el lanzador zurdo de los Dodgers Justin Wrobleski golpeó al campocorto venezolano de los Azulejos Andrés Giménez, en la mano derecha con un pitcheo en la cuarta entrada.

Wrobleski había lanzado ya dos rectas altas y adentro a Giménez con su primer y cuarto lanzamiento. Luego, lo impactó con una recta a 96,4 mph con un out. Giménez extendió los brazos después del lanzamiento y el umpire Jordan Baker se interpuso rápidamente entre el bateador y el montículo. Wrobleski caminó hacia el plato con las manos levantadas, gritándole a Giménez mientras el infielder de los Azulejos se dirigía a primera base. Después de que los jugadores regresaron a sus bancos y bullpens, los umpires se reunieron brevemente. El jefe de equipo, Mark Wegner, emitió una advertencia a ambos dugouts. El juego se reanudó después de una pausa de cuatro minutos.