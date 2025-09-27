Blue Jays y Yankees se disputan el título divisional en la Liga Americana

Luego de 161 juegos de temporada regular, la división Este de la Liga Americana sigue sin conocer a su campeón, a pesar de que sus tres mejores equipos ya tiene boleto asegurado a la Postemporada.

Será este domingo cuando Blue Jays y Yankees disputen el título divisional a poco menos de 800 kilómetros de distancia. Toronto recibirá en Roger Centre a Tampa Bay, mientras que Nueva York recibirá en Yankee Stadium a Baltimore.

El equipo que quiera hacerse con el título deberá ganar su partido y esperar a que su contendiente pierda el suyo. Ambos encuentros darán inicio en horas simultáneas, con sólo un par de minutos entre el playball en el Bronx y Toronto.

En caso de empate, los Blue Jays serían los campeones divisionales tras haber ganado la serie ocho juegos a cinco ante Yankees a lo largo de la temporada regular. Por lo que la ventaja está del lado del equipo de John Schneider.

¿Qué necesitan Blue Jays y Yankees para ganar el título divisional?

Blue Jays: La victoria en Toronto los haría campeones del Este de la Liga Americana por haber ganado la serie anual contra los Yankees. En caso de perder ante los Rays, los Blue Jays deberán esperar una derrota de los Bombarderos del Bronx para hacerse con su primer título divisional en 10 años.