Toman Tigres revancha

Dillon Dingler despachó un jonrón en el sexto inning para romper un empate, Wenceel Pérez impulsó dos anotaciones dentro del racimo de cuatro en el séptimo y los Tigres de Detroit vencieron el jueves 6-3 a los Guardianes de Cleveland en el decisivo tercer duelo de su serie de comodines de la Liga Americana.

Se trata de la segunda temporada consecutiva que los Tigres ganan una serie de comodines como visitantes. Detroit viajará a Seattle para iniciar una serie divisional al mejor de cinco encuentros a partir del sábado.

También brindó desquite para los Tigres después de que su temporada terminara en Cleveland el año pasado con una derrota en el quinto partido de la serie divisional.

"No creo que necesite ser más dulce de lo que se siente ahora porque tienes que ganarte estas victorias", afirmó A.J. Hinch, el mánager de Detroit. "Tienes que ganarte la oportunidad de jugar en octubre. Tienes que ganarte una victoria en una serie completa sobre un buen equipo, un equipo en racha, un equipo que conocemos bien".

Los Marineros, campeones del Oeste de la Liga Americana y segundos sembrados, ganaron cuatro de los seis encuentros de la temporada regular contra los Tigres, que obtuvieron el tercer comodín.

El astro dominicano José Ramírez impulsó la primera carrera para Cleveland con un sencillo en el cuarto episodio, pero la suerte de los Guardianes quedó sellada cuando Detroit armó su rally en el séptimo.

Los Guardianes, campeones de la Central de la Liga Americana, estaban 15 juegos y medio detrás de Detroit a principios de julio antes de completar la mayor remontada en la historia de la división o liga en las mayores.

Sin embargo, se quedaron sin fuerzas en la serie al mejor de tres, ya que Detroit pasó página después de registrar el segundo peor récord en las mayores en septiembre (7-17).

"Es una pena que termine de esa manera. No podría estar más orgulloso de ellos, de lo que logramos", expresó Stephen Vogt, el piloto de Cleveland. "No es suficiente. Queremos más. Y creo que ese es realmente el mensaje, que esto duela. Estamos cerca. Estamos realmente cerca. Aún no hemos llegado".

El juego estaba empatado 1-1 con dos outs en la sexta entrada cuando Dingler prendió un cambio elevado de Joey Cantillo en cuenta de 1-1 y lo envió 401 pies a las gradas en el jardín izquierdo-central para poner a los Tigres al frente.

También fue el primer hit y carrera impulsada en postemporada para el receptor de los Tigres.

"Pude conectarle a un buen lanzamiento para batear y hacer algo de daño", señaló Dingler. "Siento que el impulso en la serie fue lo más importante. El equipo con el mayor impulso era el que acabaría saliendo adelante".

Detroit luego amplió la ventaja en la séptima al enviar a 10 bateadores al plato y anotar cuatro veces.

Con un out y las bases llenas, el dominicano Pérez conectó un sencillo al jardín derecho ante Erik Sabrowski para impulsar al puertorriqueño Javier Báez y Parker Meadows. Hunter Gaddis entró y permitió hits impulsadores a Spencer Torkelson y Riley Greene, que trajeron al plato a Kerry Carpenter y Pérez.

Kyle Finnegan se llevó la victoria, retirando a los cuatro bateadores que enfrentó. Cantillo cargó con la derrota.

"Cuando Wenceel consiguió el hit, no sé por qué. Pero en el béisbol parece que una cosa buena sucede y luego dos, tres, cuatro, cinco turnos al bate seguidos fueron excepcionales", dijo Hinch. "Queríamos ser aún más ambiciosos y hacer más. Pero fue agradable distanciarnos y respirar un poco. Pero sabiendo que ellos no iban a rendirse".

Los Tigres abrieron el marcador en la tercera entrada. Con un out y corredores en las esquinas, Carpenter dio un rodado por la línea de primera base que se desvió del guante de C.J. Kayfus cuando intentó atraparlo de revés. La pelota rodó hacia territorio de foul cerca de las gradas, permitiendo que Parker Meadows anotara, en tanto que Carpenter avanzó a segunda y el venezolano Gleyber Torres llegó tercera. El anotador oficial dictaminó el batazo como un doble.

Los Guardianes lo empataron en la cuarta. George Valera abrió con un doble a la esquina del jardín derecho y anotó con el hit de Ramírez al jardín derecho-central ante un curva de Flaherty en cuenta completa.