Buscan Diablos la corona sureña

Con el objetivo de conseguir el bicampeonato y el gallardete número 18 -en 2024 rompieron con una racha negativa de 10 años sin títulos-, la novena escarlata chocará con Piratas de Campeche a partir de este fin de semana en el Estadio Alfredo Harp Helú.

"No es el mismo equipo que enfrentamos en la temporada. Tienen un rato jugando un muy buen béisbol, fue primero en la liga en pitcheo y viene de hacer algo muy complicado que fue ir a Oaxaca a ganar los dos juegos de vida o muerte, así que nosotros tenemos que estar listos para mañana porque ellos van a llegar aquí con mucha confianza.

Es una serie muy interesante, yo creo que (nos iremos) a 6 o 7 juegos, pero tengo confianza en mi gente. Todos piensan que que como nosotros tuvimos el mejor récord en la temporada y estamos invictos en los playoff, es muy fácil para la gente pensar que vas a hacer una serie fácil y no, de ninguna manera va a estar fácil", dijo Lorenzo Bundy, mánager de los Pingos.

La Marabunta Roja acabó con las aspiraciones de Leones de Yucatán y Pericos de Puebla en 4 encuentros cada serie, alcanzado las 16 victorias consecutivas en playoffs contando los últimos 8 juegos del 2024 en los que venció a Oaxaca y a Monterrey.



