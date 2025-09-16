Diablos Rojos celebrarán ´bi´ en su campo

Los Diablos Rojos del México celebrarán la obtención de su título número 18 en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con sus fanáticos. El estadio Alfredo Harp Helú abrirá sus puertas para que la afición escarlata festeje, como merece, el bicampeonato del circuito veraniego.

Este miércoles 17 de septiembre, el Diamante de Fuego verá de vuelta a los flamantes campeones de la LMB que se coronaron en casa ajena. Los Pingos se coronaron en el estadio Panamericano de Zapopan, por lo que existe una fiesta pendiente en la Ciudad de México.

La Pandilla Escarlata presentará el trofeo 108 Costuras ante su afición, misma que en 2025 estableció récord de asistencia en el Harp Helú y que apoyó de manera incondicional a sus Diablos durante toda la campaña. El festejo iniciará a las 19:00 horas (centro de México).

¿Cómo asistir al festejo del bicampeonato de los Diablos Rojos del México?

Los Diablos venderán el acceso para su festejo en 50 pesos y están a la venta a través de Ticketmaster desde el lunes 15 de septiembre. Para aquellos que así lo requieran, los boletos podrán adquirirse en la taquilla del estadio Alfredo Harp Helú el miércoles a partir de las 11 de la mañana (hora local).

Usuarios en redes han mostrado su inconformidad por el cobro del acceso, haciendo referencia a que en 2024 el mismo festejo no tuvo costo.



