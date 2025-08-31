Pega Piratas a los Diablos en el AHH

Los Piratas de Campeche desembarcaron en el Diamante de Fuego para llevarse la victoria.

En el arranque de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, Diablos Rojos del México partían como favoritos hasta que los bucaneros los frenaron con pizarra de 4-2. Lorenzo Bundy, el timonel de la novena escarlata, ya sabía que sus rivales no eran los mismo que se toparon en la temporada regular, así que atacaron en la primera entrada con un imparable de Robinson Canó.

Desde que abrieron las velas del barco, los comandos por el mánager Daren Brown no se dejaron intimidar por la presión que ejercía la marea roja desde las gradas y con cuadrangular de dos carreras de Chris Carter le dieron la vuelta al juego. Sin embargo, la Marabunta Roja respondió de la misma manera con un vuelacerca de Rio Ruiz para acabar con la ventaja y darle confianza al resto de sus compañeros.

¡Vamos, Diablos!, era el grito de batalla que por un momento parecía surtir efecto hasta que los Piratas mandaron a Cal Mitchell al duelo para producir las dos rayitas del triunfo.