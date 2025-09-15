Japhet Amador, referente de los Diablos Rojos, considera su retiro

El nivel de la plantilla que tienen los Diablos Rojos del México ha provocado que un puñado de jugadores hayan sido relegados a la banca y no jueguen todos los días. Tal es el caso de uno de sus referentes de la última década, quien a sus 38 años ya piensa en el retiro.

Japhet Amador ha visto reducido su tiempo de juego con la Pandilla Escarlata desde la llegada de Lorenzo Bundy como mánager del equipo en 2024. El "Gigante de Mulegé" vio acción en 78 juegos durante la temporada 2023 con 15 palos de vuelta entera en su registro.

Entre 2024 y 2025 el primera base de los Diablos tan solo ha jugado en 66 duelos de temporada regular y entre ambas campañas conectó 11 cuadrangulares. "Nos están turnando. A veces jugamos nosotros, a veces juegan otros", dijo el beisbolista en entrevista para Azteca Deportes.

"Hay muy buena competencia en el equipo. Hay otros jugadores aparte de mi (que no ven acción) como Ramón Flores, (José) Rondón, (Aristides) Aquino, gente que ha jugado y llega el momento de estar en la banca. Tenemos que seguir apoyando y respetar las decisiones del mánager y tratar de hacer el trabajo el día que nos toque jugar", añadió.

Con los mejores años de su carrera profesional en el pasado, el vuelacercas bajacaliforniano ya sabe la fecha de su retiro como beisbolista. "No me he puesto a pensar eso. He entrado en la plática de que podría ser dos años más y retirarme. Todavía no hemos planeado eso, ni he hablado con los dueños, ni nada de eso, pero yo ya estoy pensando que sean posiblemente dos años más y retirarme", concluyó.