Diablos Rojos Femenil va por el bicampeonato

El peso de la corona representa una responsabilidad que, en Diablos Rojos Femenil, asumen con el deseo de apropiarse de un histórico y primerizo bicampeonato en la Liga Mexicana de Softbol. La presión es inherente al título, pero confían en construir una base mexicana que las encamine -una vez más- hasta la gloria.

Para Denisse Fuenmayor, mánager de la escuadra capitalina, la clave para conquistar la próxima temporada es el talento nacional.

"Nosotras tratamos de explotar el talento mexicano, más que todo. Sé que la base mexicana nos va a poder ayudar en la temporada. Obviamente, también contamos con todas las extranjeras que van a participar, pero la base mexicana será de vital importancia", aseveró la venezolana Fuenmayor.

Dada la corta duración de su temporada -que empezará hasta el jueves 22 de enero, con un enfrentamiento contra Charros de Jalisco Femenil- el regreso de Diablos Rojos a los diamantes de la Liga Mexicana de Softbol será firme. Más, con el sueño de repetir.

"Aquí, lo principal es que cada quien se enfoque en su juego. No se puede perder el tiempo. Hay que aprovechar todo", sentenció.



