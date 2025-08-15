Atléticos reclaman a Jared Shuster; Urshela en asignación

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU

Los Atléticos designaron al tercera base colombiano Gio Urshela para asignación el viernes, mientras que llamaron al infielder Brett Harris desde la ssucursal Triple-A Las Vegas.

Además, los A's reclamaron al lanzador zurdo Jared Shuster de waivers de los Medias Blancas de Chicago y lo enviaron a Las Vegas.

Urshela firmó un contrato de un año con el equipo en diciembre. Estaba bateando para .238 con 20 carreras impulsadas en 59 juegos para los Atléticos, que ocupan el último lugar y que este fin de semana reciben a los Ángelinos de Los Ángeles.

El colombiano estuvo en la lista de lesionados durante tres semanas por una distensión en el tendón de la corva izquierda antes de regresar el 17 de junio, pero Urshela apareció en solo 27 de 49 juegos y bateó para .253 después de su regreso.

Urshela, de 33 años, bateó para .250 con nueve cuadrangulares y 52 carreras impulsadas la campaña pasada entre Detroit y Atlanta. Un jugador defensivo hábil, también ha jugado para los Yankees, Cleveland, Toronto, Minnesota y Angelinos de Los Ángeles durante una carrera de 10 años en las Grandes Ligas.

Harris hará su debut en la temporada después de batear para .146 con tres jonrones y 12 carreras impulsadas para el equipo en dos períodos y 36 juegos el año pasado