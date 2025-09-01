Canal Fox transmitirá los juegos de MLB en México

Major League Baseball (MLB) tiene nueva casa en México. Canal Fox transmitirá, a partir del jueves 4 de septiembre, el mejor beisbol del planeta a través de su sistema multiplataforma.

A través de un comunicado, Fox Corporation dio a conocer que adquirió los derechos de transmisión del beisbol de Las Mayores en vías de "traer lo mejor del deporte mundial a México". El duelo del jueves entre los Dodgers de Los Ángeles y los Pirates de Pittsburgh será transmitido por Canal Fox, Caliente TV y Tubi para todo el país.

En el anuncio, la empresa dio a conocer a las voces que acompañarán las transmisiones de beisbol en Fox. Rodrigo Arana, Paco Bolivar, Alfredo ‘Lobo’ Morales y Jack Ades serán los encargados de la crónica en juegos de Grandes Ligas.