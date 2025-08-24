Dodgers de Los Ángeles vencen a Padres de San Diego con jonrones clave

Freddie Freeman conectó jonrones en entradas consecutivas, el novato Dalton Rushing bateó un cuadrangular de tres carreras para desempatar en la séptima, y los Dodgers de Los Ángeles igualaron nuevamente la carrera por el Oeste de la Liga Nacional con una victoria de 8-2 sobre los Padres de San Diego el domingo.

Shohei Ohtani conectó su 45to jonrón en la novena entrada y Yoshinobu Yamamoto (11-8) permitió cuatro imparables en seis sólidas entradas para los Dodgers, quienes rescataron el último juego de su serie regular final contra los Padres después de anotar solo dos carreras mientras perdían los dos primeros y caían del primer lugar.

Los rivales del sur de California ahora están empatados con récord de 74-57 con 31 juegos restantes.

El receptor suplente venezolano Elias Díaz conectó un vuelacercas de dos carreras en la tercera, pero la racha de cinco victorias consecutivas de los Padres terminó después de que Jeremiah Estrada (4-5) permitiera un jonrón por segundo día consecutivo desde el usualmente formidable bullpen de San Diego.

Poco después del tercer jonrón en la carrera de Rushing, Freeman —quien había conectado un cuadrangular solitario para empatar en la sexta entrada contra Nick Pivetta— añadió un vuelacercas de dos carreras contra Wandy Peralta.

Ohtani no había conseguido hits en la serie hasta que aplastó una recta de Yuki Matsui.

Pivetta lanzó seis entradas de dos hits con siete ponches, retirando a 16 de 17 antes del primer jonrón de Freeman.

Por los Dodgers, el cubano Andy Pagés bateó de 4-1 con una anotada; el dominicano Teoscar Hernández de 4-0 con una producida; y el venezolano Miguel Rojas de 4-0.

Por los Padres, los venezolanos Elías Díaz de 3-1 con una anotada y dos impulsadas y Luis Arráez de 4-0; y el dominicano Manny Machado de 4-1, Fernando Tatis Jr. de 3-0, Ramón Laureano de 3-0.