Orioles contratan a Craig Albernaz

Los Orioles de Baltimore contrataron el lunes a Craig Albernaz como su mánager con la misión de reflotar a un equipo que acabó en el fondo de la División Este de la Liga Americana. Albernaz, quien cumplirá 43 años el jueves, fue anteriormente un manager asociado con los Guardianes de Cleveland. Ascendió a ese puesto después de fungir como coach de banca en 2024.

Albernaz toma el mando de un equipo de Baltimore que aún tiene mucho potencial a pesar de desplomarse a 75 victorias este año. Los Orioles despidieron al mánager Brandon Hyde en mayo, y Tony Mansolino dirigió al equipo de manera interina el resto del camino.

"Craig ha forjado una carrera ejemplar en múltiples organizaciones exitosas y aporta una enorme cantidad de experiencia, conocimiento y talento a nuestra organización y a este nuevo desafío", dijo Mike Elias, el presidente de los Orioles. "Creemos que es la persona adecuada en el momento adecuado para elevar nuestras operaciones de béisbol y guiar a nuestro equipo de regreso a los playoffs y a un campeonato de la Serie Mundial".

Antes de su etapa con Cleveland, Albernaz fue coach de bullpen y de receptores para los Gigantes de San Francisco de 2020 a 2023. Dirigió a nivel Clase A en la organización de Tampa Bay en 2017 y 2018, ganando el honor de Manager del Año de la Liga del Medio Oeste en 2018 cuando conquistó un campeonato con Bowling Green.

"Me siento profundamente honrado y humilde de unirme a la histórica organización de los Orioles de Baltimore. Este es un honor tremendo, y estoy agradecido con Mike Elias y todo el equipo de los Orioles por confiarme la responsabilidad de liderar a este talentoso club", señaló Albernaz.

Nacido en Somerset, Massachusetts, Albernaz jugó en Eckerd College en Florida. Fue firmado como receptor agente libre fuera del draft por Tampa Bay y jugó hasta el nivel Triple A.

Los Orioles presentarán a Albernaz durante una conferencia de prensa en Camden Yards el 4 de noviembre.







