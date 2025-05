Charros de Jalisco, a dar la sorpresa ante Rieleros

Posicionándose en el sexto sitio, con récord de 15-18, los Charros de Jalisco viajaron rumbo a Aguascalientes para iniciar serie ante los Rieleros (14-18) en el estadio Alberto Romo Chávez.

Johneshwy Fargas, jardinero izquierdo de los albiazules, se ha mantenido como el tercer mejor bateador en la Liga Mexicana de Beisbol al tener un porcentaje de .421, solo por debajo de Cristhian Adames, de Pericos de Puebla (.430) y Carlos Sepulveda, de Diablos Rojos del México (.478).

"Estoy sumamente preparado, no me sorprende cómo me está yendo en este momento porque me he preparado para esto; con la bendición de Dios primero, que me tiene saludable y estoy bien.

De verdad que estoy sumamente contento cómo me está yendo, pero agradecido con Dios cómo me va, y apenas comienza. Yo creo que no ha terminado la temporada, es bastante larga, hay que seguir día a día", dijo Fargas para CANCHA.

El outfielder ha visto actividad en 26 juegos, donde ha conectado 45 imparables -7 dobles, 3 triples y 2 jonrones-, ha impulsado 17 carreras y anotado 27, además se ha estafado 14 bases.

"Yo juego día a día, no sé si estoy por ahí primero o segundo en el equipo, lo mío es ganar, ayudar al equipo a ganar lo más que yo pueda, y tal vez voy a tener días buenos, malos, regulares, pero lo mío es ayudar al equipo a poder ganar.

"Ayudando al equipo a ganar, yo creo que vamos a estar mejor, y la temporada se va a alargar y podemos lograr lo que queremos lograr, que es ser campeón", añadió.

Finalmente, el caporal quiere hacer historia con los Charros de verano como lo han sido otros albiazules en el invierno.

"Es hacer lo mismo, que nadie nos tenga en el radar y nosotros podemos meternos a hacer algo histórico en esta liga. Mucha gente no nos tiene como para ser campeón, pero tenemos buen equipo y podemos serlo; es cuestión de día a día y demostrarle al mundo que podemos", concluyó.