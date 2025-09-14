Charros contra la pared; Diablos a un triunfo del ´bi´

Los Charros de Jalisco no lograron imponer condiciones en el tercer juego de la Serie del Rey, que se disputó en el Estadio Panamericano, y cayeron 7-2 ante los Diablos Rojos del México, quienes están a una victoria del Bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol.

Lo que parecía ser una fiesta tapatía, cómo mencionó Benjamín Gil en días anteriores, se fue convirtiendo en un auténtico infierno en el que los Diablos disfrutaron de las llamas al conectar 4 cuadrangulares.

Luis Iván Rodríguez cargó con la derrota tras 4 entradas de labor, donde permitió 6 carreras limpias, 3 de jonrón, y ponchó a 2 rivales.

El ´Shocker´ parecía mantener a raya la ofensiva capitalina, y en el tercer episodio logró salir sin daño a pesar de tener corredor en la antesala. El de Ocotlán dominó a Allen Córdoba y Robinson Canó con par de rolas para poner fin al posible daño.

Aprovechando la labor en la lomita, en la baja del mismo episodio Mallex Smith se convirtió en el estelar del momento al pegar un triple productor y timbrar la segunda carrera tras una línea de Michael Wielansky.

Pero la alegría caporal no duró, y en el cuarto inning los escarlatas le encontraron los lanzamientos a Rodríguez.

Par de sencillos de Julián Ornelas y José Marmolejos fueron coronados con un cuadrangular de José Pirela para remontar la pizarra. Tras ponchar a Rio Ruiz, el ´Shocker´ recibió otro vuelacercas, ahora en solitario de Carlos Pérez.