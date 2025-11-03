Dodgers celebran históricos títulos consecutivos de la Serie Mundial con desfile en el centro de LA

Shohei Ohtani y el resto de los Dodgers de Los Ángeles celebraron el lunes su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial con un desfile en el centro de la ciudad tras convertirse en el primer equipo en 25 años en ganar títulos consecutivos.

"Ya estoy pensando en la tercera vez que vamos a hacer esto", declaró Ohtani mediante un traductor a Spectrum SportsNet.

El astro japonés fue acompañado por su esposa, Mamiko Tanaka, quien le tomó una foto. El año pasado, Ohtani llevó a su perro, Decoy, en brazos en el autobús.

"Es realmente agradable poder ganar el juego y estar rodeado de todos estos increíbles fanáticos", expresó Ohtani. "Realmente lo estoy disfrutando y aprovechando al máximo".

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

El mánager Dave Roberts levantó el Trofeo del Comisionado mientras estaba a bordo de uno de los varios autobuses que recorrieron una ruta llena de fanáticos vestidos de azul que agitaban banderas y vitoreaban. "B dos B" se leía en uno de los muchos carteles escritos a mano que sostenía la multitud.

"Siento que es casi el doble que el año pasado. Estos fanáticos están locos. Es increíble ser parte de esto", dijo el primera base Freddie Freeman.

Más fanáticos esperaban en el Dodger Stadium, donde el equipo se dirigía después del desfile.

El pitcher Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial, llevaba una camiseta negra con el logo "Campeones de la Serie Mundial" en el frente. Con gafas de sol y una gorra de béisbol al revés, Yamamoto saludó a los fanáticos.

A través de un traductor, manifestó: "Me encantan los momentos para compartir este tipo de cosas con mis compañeros de equipo".

¿Qué significó la celebración para los jugadores?

Confeti azul y blanco voló desde un camión que rodaba entre los autobuses, que estaban llenos de familiares de los jugadores, incluido el recién retirado Clayton Kershaw y sus cuatro hijos.

"Es la manera perfecta de terminar", dijo Kershaw quien concluyó una carrera de 18 años jugada enteramente con Los Ángeles. "Sé que los Dodgers siempre han significado mucho para esta ciudad durante generaciones. Para nosotros, poder hacer esto frente a ellos significa el mundo para mí y para todos los demás".

El lanzador Blake Snell hizo el gesto de 6-7 con sus manos, significando las victorias de los Dodgers sobre los Azulejos de Toronto en los últimos dos juegos de la serie.

"Esto es increíble. Me encanta", dijo Snell.

Kiké Hernández, sin camisa, filmó a las multitudes con una cámara de mano.