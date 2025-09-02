Deportes

Carson Kelly le da a los Cachorros un emocionante triunfo

Carson Kelly conectó un jonrón de dos carreras para empatar el juego en la octava entrada y un sencillo que puso fin al partido en la décima
  Por: Agencia AP
  02 / Septiembre / 2025
Un sencillo de Carson Kelly en la décima puso fin al partido.

Carson Kelly conectó un jonrón de dos carreras para empatar el juego en la octava entrada y un sencillo que puso fin al partido en la décima, llevando a los Cachorros de Chicago a una victoria salvaje de 7-6 sobre los Bravos de Atlanta el lunes.

Ian Happ tuvo tres imparables para Chicago, incluyendo su 19no jonrón. Dansby Swanson impulsó dos carreras y Matt Shaw conectó un doble productor.

Seiya Suzuki comenzó la décima entrada de los Cachorros en segunda como corredor automático. Avanzó con un rodado de Nico Hoerner a segunda antes de que Kelly conectara una línea al rincón izquierdo contra John Brebbia (1-1).

Andrew Kittredge (4-3) trabajó una décima entrada perfecta para llevarse la victoria.

Los Cachorros estaban detrás 6-1 antes de que Shaw conectara un doble que impulsó a Swanson en la quinta. Swanson bateó un doble de dos carreras contra Hunter Stratton en la sexta, y Kelly completó la remontada con su 14to cuadrangular en una curva con cuenta de 3-2 de Pierce Johnson.

Michael Harris II impulsó cuatro carreras para Atlanta con un par de hits con dos outs. Drake Baldwin tuvo dos imparables y anotó dos veces.

El sencillo de dos carreras de Harris contra Colin Rea puso la pizarra 3-0 en la tercera. También bateó un doble de dos carreras de las tres que cayeron en la quinta, después de que Taylor Rogers retirara a los dos primeros bateadores del episodio.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr., de 4-0 con una anotada; y el dominicano Marcell Ozuna de 1-0.

Por los Cachorros, el dominicano Carlos Santana de 1-0.


