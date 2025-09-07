Se mete Diablos a la Serie del Rey; va por bicampeonato

El máximo ganador de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), y del deporte profesional en México, está de nueva cuenta en una serie por el campeonato.

Los Diablos Rojos del México jugarán la Serie del Rey por segundo año consecutivo, luego de ganar la Serie de Campeonato de Zona Sur. La novena capitalina venció 12-6 a los Piratas de Campeche ante un lleno en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

Los dirigidos por el manager estadounidense, Lorenzo Bundy, tomaron toda la energía que su público les brindó para venir de atrás en el marcador y ganar un crucial juego seis en la capital mexicana.

La serie terminó 4-2 a favor de los Pingos. Más de 20 mil almas se unieron al unísono en gritos y porras para esta Pandilla Escarlata que buscará su título número 18 en la LMB contra los Charros de Jalisco, flamantes campeones de la Zona Norte, que el viernes por la noche eliminaron a Sultanes de Monterrey con todo y gran polémica en la última jugada del partido.

De esta manera, el centenario del circuito mexicano de verano vivirá una final inédita.

Jalisco y el México jamás se han enfrentado en una serie por el campeonato de la Liga Mexicana, lo que agrega un sabor especial a la edición 2025 de la Serie del Rey, que dará inicio el miércoles 10 de septiembre en la capital del país, en el estadio Alfredo Harp Helú. Los Diablos Rojos del México repitieron la hazaña conseguida en 2003, cuando volvieron a la serie por el título de la Liga Mexicana de Beisbol en años consecutivos. En su segundo año como timonel, Bundy tiene a sus pupilos a cuatro victorias del bicampeonato en el circuito mexicano de verano.