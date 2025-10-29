Dodgers ajustan su alineación para 5to juego de la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles reorganizaron su alineación con el fin de mostrarse más productivos el miércoles en el quinto juego de la Serie Mundial, al colocar a Mookie Betts más abajo en el orden al bate por primera vez en cuatro años y al dejar en el banco al cubano Andy Pagés.

Betts fue colocado como tercero en la alineación presentada por el manager de los Dodgers, Dave Roberts, mientras que Freddie Freeman bajó al cuarto lugar. El receptor Will Smith subió a segundo bate, detrás de Shohei Ohtani.

¿Qué motivó el cambio en la alineación de los Dodgers?

Roberts hizo los cambios después de que los campeones defensores batearon para .214 al dividir los primeros cuatro juegos con los Azulejos de Toronto. Los Ángeles sólo tiene 34 hits, diez menos que Toronto, y ha dependido en gran medida de siete jonrones para impulsar sus 17 carreras.

"En la postemporada, tienes que ser un poco más reactivo que en la temporada regular", explicó Roberts. "Cuando evalué el valor de lo que siento que nos da la mejor oportunidad de ganar hoy, ésa fue la decisión que tomé".

Roberts no quiso profundizar más en los detalles de sus razones para los movimientos en la parte superior de su alineación.

"En cuanto a Mookie y Will, simplemente siento que ésa es la mejor manera de ganar el juego de esta noche", se limitó a comentar. "Así que ambos jugadores fueron alertados, y ambos están de acuerdo".

El quinto juego marcó la primera vez desde 2021 que Betts no comienza en uno de los dos primeros lugares en el orden al bate de Los Ángeles.

¿Cuál es el estado de Mookie Betts en la Serie Mundial?

Ocho veces elegido al Juego de Estrellas y tres veces campeón de la Serie Mundial, Betts ha sido el segundo bate de los Dodgers casi toda la temporada, detrás de Ohtani. Roberts resistió cualquier tentación de mover a Betts durante los momentos difíciles de su temporada regular, decepcionante en el plato.

Pero Betts se ha ido de 19-3 sin carreras impulsadas y sin extrabase en la Serie Mundial después de irse de 12-2 sin anotar una carrera en los últimos dos juegos en el Dodger Stadium. Roberts decidió que no podía esperar más.

"Hay algunos aspectos mecánicos. Están haciendo buenos lanzamientos", justificó. "Está trabajando duro para limpiar algunas cosas... Todo lo que importa es salir y tener cuatro o cinco buenos turnos al bate, y eso es todo lo que me preocupa esta noche, y sé que eso es lo que está en la mente de Mookie también".

Smith ha conectado de 17-4 con un jonrón y cuatro carreras impulsadas en la Serie Mundial. Además, ha sido receptor en cada entrada.

Alex Call está en la alineación en lugar de Pagés, quien se ha ido de 15-1 en la Serie Mundial y de 50-4 con una carrera impulsada en toda la postemporada. Call jugará en el jardín izquierdo mientras que el boricua Kiké Hernández se mudará al central.

Pagés tenía un OPS de .828 al inicio de julio durante una primera mitad de campaña que inspiró conversaciones acerca de que el jardinero podría ir al Juego de Estrellas. Sin embargo, decayó en la segunda mitad.

Sólo su contribución defensiva en el jardín central, y la falta de una alternativa tentadora de los Dodgers, mantuvieron probablemente a Pagés en la alineación tanto tiempo durante sus dificultades de octubre.

Roberts le está dando una oportunidad de inicio a Call, quien ha conectado de 17-4 en su primera postemporada de Grandes Ligas como jardinero suplente. Los Dodgers están ansiosos por conseguir más corredores en base para Ohtani desde la parte baja de su orden al bate.

Roberts dijo que insertó a Call para mejorar la "calidad de los turnos al bate, ver lanzamientos y el potencial de poner a alguien en base para Shohei en la parte superior".