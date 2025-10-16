Cachorros miran al futuro tras volver a los playoffs y perder

El presidente de operaciones de béisbol de los Cachorros Jed Hoyer está seguro de una cosa. El equipo alcanzó su nivel más alto cuando Kyle Tucker estaba en su mejor momento.

Está por definirse si estarán juntos la próxima temporada. Después de todo, Tucker está a punto de convertirse en agente libre y será, sin duda, el mejor jugador en el mercado.

"Todos pueden aprovechar a un tipo como Kyle Tucker", dijo Hoyer el miércoles. "Todos mejoran al tener un jugador así. Sin duda, tendremos esas conversaciones".

El canje previo a la campaña que trajo a Tucker desde Houston jugó un papel importante en impulsar a los Cachorros a los playoffs por primera vez en cinco años. También lo hizo la aparición de Pete Crow-Armstrong como pelotero elegido al Juego de Estrellas, así como las grandes temporadas de los toleteros Michael Busch y Seiya Suzuki.

Con una defensa de élite y un pitcheo sólido, Chicago terminó segundo detrás de Milwaukee en la División Central de la Liga Nacional con un récord de 92-70 y registró su mayor cantidad de victorias desde que el equipo de 2018 terminó 95-68.

Los Cachorros no habían avanzado en la postemporada desde 2017, pero eso cambió cuando vencieron a San Diego en la serie de comodines de la Liga Nacional. En la serie divisional contra los Cerveceros, se reagruparon después de perder los dos primeros juegos y ganaron los siguientes dos antes de ser eliminados el sábado.

La pregunta es si Tucker sigue siendo parte de ese grupo o resulta ser un alquiler de un año. El jugador cuatro veces seleccionado para el Juego de Estrellas comenzó la temporada con una buena nota antes de luchar contra lesiones en su mano derecha y pantorrilla izquierda.

Terminó con un promedio de .266 y 22 jonrones. Impulsó 73 carreras y anotó 91.

Tucker también encontró confines más amigables en los partidos de gira del equipo en lugar de Wrigley Field, donde bateó solo .236 con siete cuadrangulares en comparación con .292 con 15 en juegos fuera de casa.

Si Tucker se va, los Cachorros podrían buscar un reencuentro con Kyle Schwarber en la agencia libre. También podrían optar por la juventud y darles una oportunidad a jugadores como Owen Caissie y el venezolano Moisés Ballesteros.

Hoyer dijo que aún no ha discutido el presupuesto con los propietarios. Pero indicó que está "seguro" de que tendrá los recursos para "formar un buen equipo".

Mientras el futuro de Tucker se aclara, los Cachorros también tienen una decisión que tomar sobre Shota Imanaga.

El zurdo japonés pactó por 53 millones y cuatro años antes de la temporada 2024, incluida una opción del club para 2028. Chicago puede ejercer esa opción ahora o después de la próxima temporada. Si no lo hace en ninguno de los casos, Imanaga, de 32 años, tendría el derecho de no ejercer el resto del acuerdo y convertirse en agente libre.

De cualquier manera, los Cachorros podrían necesitar otro brazo en la rotación. Justin Steele, elegido al Juego de Estrellas de 2023, hizo solo cuatro aperturas antes de someterse a una cirugía de codo que puso fin a su temporada.

Hoyer, mientras tanto, dijo que no se arrepiente de no haber adquirido otro abridor de primera línea antes de la fecha límite de cambios.

"Sé que para adquirir jugadores que pudieran impactar una carrera por el banderín, nos habría costado otros que impactaron nuestra segunda mitad de una gran manera en el equipo", afirmó.








