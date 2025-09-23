Harris conecta 2 jonrones y Bravos superan 3-2 a Nacionales para hilar 10 triunfos

Michael Harris II conectó dos jonrones. Hurston Waldrep lanzó seis entradas permitiendo sólo una carrera y los Bravos de Atlanta superaron el martes 3-2 a los Nacionales de Washington para hilar su décimo triunfo.

Seis de esas victorias han sido contra los Nacionales, que ocupan el último lugar de la División Este de la Liga Nacional. Del 15 al 17 de septiembre Atlanta logró su primera barrida de cuatro juegos contra la franquicia Washington/Montreal.

A pesar de tener la racha activa de victorias más larga en las mayores, los Bravos (75-83) ya han sido eliminados de la contienda por los playoffs.

Waldrep (6-1) permitió cinco hits, otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a cinco. El cubano Raisel Iglesias lanzó una novena entrada sin permitir anotación para lograr su 28vo salvamento.

Harris conectó un batazo de 444 pies sobre la pared entre el jardín derecho y el central en la quinta entrada y añadió un jonrón solitario al inicio de la séptima que puso el encuentro 3-1. El venezolano Ronald Acuña Jr. conectó un jonrón que puso a Atlanta arriba en la sexta.

El abridor de los Nacionales, Brad Lord (5-9), permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas.

Nasim Núñez recibió una base por bolas con dos outs en la tercera, robó la intermedia y anotó con un sencillo de CJ Abrams para darles a los Nacionales una ventaja de 1-0.

James Wood de Washington conectó su 38vo doble y abrió la octava con un jonrón.