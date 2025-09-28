Toronto vence a Tampa Bay y se proclama campeón de la división Este tras 10 años

Con dos cuadrangulares del mexicano Alejandro Kirk, los Blue Jays de Toronto vencieron 13-4 a los Rays de Tampa Bay y se proclamaron campeones de la división Este de la Liga Americana luego de 10 años de su último título.

La novena de Toronto llegó al último juego del calendario regular con marca de 93 juegos ganados y 68 perdidos, al igual que los Yankees de Nueva York. Ambos equipos necesitaban del triunfo para aspirar al título, pero el desempate estaba del lado del conjunto canadiense.

Al haber ganado la serie anual 8-5, los Blue Jays necesitaban de un triunfo en casa para hacerse con su primer título divisional desde 2015. El tijuanense Alejandro Kirk emergió entonces como el héroe para el equipo que dirige John Schneider. El receptor de 26 años pegó el primer grand slam de su carrera en la parte baja del primer inning.

Kirk castigó el cambio que le lanzó Ian Seymour con cuenta de 2-2 para enviarla a las tribunas por todo el jardín izquierdo con el que rompió el empate 1-1 que había en la pizarra.

Con ventaja de 6-4 en la parte baja del quinto rollo, Kirk volvió a la caja de bateo para pegar su segundo cuadrangular del encuentro. El tijuanense una vez más se voló la barda ante el cambio de velocidad que le tiró Edwin Uceta en labor de relevo. Kirk amplió la ventaja 8-6 y los Blue Jays no hicieron más que extenderla hasta la pizarra final que les dio el título divisional en casa.

Toronto clasificó como el mejor sembrado en la Liga Americana y esperará al ganador del Wild Card entre Yankees y Red Sox, sus rivales divisionales. Los Mariners esperarán al vencedor de la serie a tres juegos entre Guardians y Tigers.