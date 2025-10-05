Azulejos apalearon a Yanquis

El mexicano Alejandro Kirk hizo gala de su poder para protagonizar la primera victoria de Toronto en Playoffs tras nueve años.

Los Blue Jays apalearon 10 carreras por 1 a los Yankees de Nueva York para tomar la ventaja en la Serie Divisional de la Liga Americana con los primeros dos cuadrangulares del receptor tijuanense en Postemporada como parte de una ofensiva que se desató en la parte final del encuentro.

Vladimir Guerrero Jr. y Kirk pusieron adelante a Toronto en los primeros dos innings con un vuelacercas cada uno, pero con una base por bolas en la sexta entrada con casa llena, Anthony Volpe puso a los neoyorquinos en la pizarra y llenaron de dudas al abridor Kevin Gausman, sin embargo, logró ponchar a Aaron Judge con las bases repletas y a partir de ahí, los locales se despegaron.

Toronto hizo dos ataques de cuatro anotaciones con los hits oportunos de Andrés Giménez y Nathan Lukes, además del segundo home run de Kirk y los elevados de Guerrero Jr. y Ernie Clement para desquiciar al bullpen del equipo del Bronx.

El Juego 2 de la serie se disputará hoy domingo a las 15:08 horas.