Termina era de Othón Díaz al frente de los Diablos Rojos del México

Los Diablos Rojos del México darán inicio a una nueva era con el ascenso de Jorge del Valle a presidente ejecutivo de la organización deportiva más ganadora del país.

Del Valle inició su carrera en el béisbol en 2016 como coordinador general del estadio Fray Nano, que fue casa de la Pandilla Escarlata entre 2015 y 2018. Un año más tarde se incorporó de lleno en las labores administrativas de la Academia Alfredo Harp Helú, hasta que en 2023 dio el gran salto a la Vicepresidencia Deportiva y la Presidencia Adjunta del equipo.

En su administración, los Diablos Rojos del México rompieron una sequía de casi 10 años sin título en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y en 2025 lograron el bicampeonato en el circuito de verano. Durante el anuncio estuvo presente el C.P. Alfredo Harp Helú, dueño del equipo, su hijo — y vicepresidente del Consejo de Administración — Santiago Harp Grañén, además del Lic. Carlos Levy Covarrubias y el Dr. Othón Díaz Valenzuela, quien deja el cargo en manos de Del Valle por motivos personales.

"Hoy me encuentro frente a uno de los honores más grandes de mi vida que es asumir la presidencia ejecutiva de la organización más ganadora del béisbol y del deporte en México", mencionó Del Valle en conferencia de prensa, además de reconocer la trayectoria de su predecesor en el cargo.

La era de Díaz Valenzuela, que duró cerca de 10 años, incluye proyectos exitosos como la mudanza momentánea de los escarlatas al estadio Fray Nano, así como la construcción del estadio Alfredo Harp Helú, la creación de los equipos alternos de sóftbol femenil y baloncesto varonil, así como la incursión en la Bolsa Mexicana de Valores. El bicampeonato en la LMB es la culminación de una era, que en términos deportivos, termina en lo más alto.

Alfredo Harp Helú reconoció el legado de Othón Díaz Valenzuela

Un hijo. Esto representa la figura de Othón Díaz Valenzuela para Alfredo Harp Helú, dueño de los Diablos Rojos del México. El ahora expresidente ejecutivo del equipo fue un hombre de total confianza del mandamás de la organización escarlata.