Liga Mexicana de Beisbol presenta el torneo "Rising Stars"

El Estadio Beto Ávila de Cancún será el epicentro de una nueva era para el beisbol nacional con el lanzamiento de la Liga Rising Stars, una iniciativa que busca impulsar el talento joven en México.

La innovadora competencia, organizada por la Liga Mexicana de Beisbol en colaboración con MLB México y el Gobierno de Quintana Roo, reunirá a seis equipos conformados por prospectos de entre 15 y 20 años, quienes buscarán brillar en el diamante del 7 al 29 de noviembre.

¿Cuál es el objetivo de la Liga Rising Stars?

El torneo tiene como objetivo principal el desarrollo, la visibilidad y la proyección de futuras figuras del beisbol profesional. Además, contará con la presencia de representantes de Grandes Ligas, lo que refuerza su carácter formativo y competitivo. "Es un evento para promover el mejor talento que tenemos en la Liga Mexicana de Beisbol. Queremos mostrar el talento mexicano; los mejores formarán parte de la Selección Mexicana, que participará en un evento en junio de 2026, donde serán seleccionados para incursionar en las Grandes Ligas", comentó Horacio de la Vega, presidente de la LMB.

¿Qué equipos participarán en la Liga Rising Stars?

Los equipos participantes en esta primera edición serán: Diablos Rojos del México, Acereros de Monclova, Sultanes de Monterrey, Leones de Yucatán, un combinado especial integrado por Toros, Tigres, Bravos, Algodoneros, Olmecas, Conspiradores y Caliente, así como el equipo BETED (Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva). Todos ellos competirán por el título y por un lugar en el combinado que representará a México en la MLB Draft League, una plataforma clave para dar el salto a la Gran Carpa.

¿Qué impacto se espera de la Liga Rising Stars?

"La intención en los próximos años es que se sumen al proyecto organizaciones de MLB. Imagínense ver a los prospectos de Diablos Rojos del México o Tigres de Quintana Roo enfrentarse a los de los Yankees de Nueva York o los Dodgers. Es algo que tendrá un gran impacto", sentenció de la Vega. El torneo contará con transmisión televisiva a través de diversas plataformas y pondrá a prueba el sistema de revisión de bolas y strikes, incorporando tecnología para elevar el nivel competitivo y la experiencia del espectador.