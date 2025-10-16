Dodgers y Blue Jays buscan consolidar ventaja en Series de Campeonato MLB

El camino rumbo a la Serie Mundial continua este jueves con acción tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles y los Mariners de Seattle tienen presumen ventaja en sus respectivos compromisos tras ganar los dos primeros juegos en calidad de visitante.

Dodger Stadium abrirá sus puertas para el primer duelo de la Serie de Campeonato del viejo circuito con el duelo ante los Brewers de Milwaukee que desaprovecharon la localía y ahora están a dos derrotas de ser eliminados. Para el tercer duelo de la serie, los californianos saltarán al campo con el estadounidense Tyler Glasnow, quien presume una efectividad impecable en 7.1 entradas de trabajo en la Postemporada.

Los Brewers irán con el zurdo Aaron Ashby como su abridor. El oriundo de Kansas City, Missouri verá su tercera apertura en este mes de octubre y tiene una efectividad de 4.26 con seis ponches en su cuenta.

En la Liga Americana, los Blue Jays de Toronto acortaron distancias con su victoria del miércoles por la noche en Seattle, poniendo la serie 2-1 aún a favor de los Mariners. El duelo monticular para el Juego 4 de esta noche lo protagonizarán Luis Castillo por Seattle ante el experimentado Max Scherzer, quien hará su debut en la Postemporada.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO las Series de Campeonato en el Beisbol de Grandes Ligas?

Hoy habrá doble cartelera en la Postemporada del beisbol de Grandes Ligas. Ambos duelos tendrán transmisión por televisión de paga y plataforma de streaming.

Brewers vs Dodgers

Fecha: Jueves 16 de octubre

Hora: 16:08 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN, Disney+ y MLB.TV

Blue Jays vs Mariners