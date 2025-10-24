Yesavage, al Juego 1

Cinco semanas después de su debut en las Grandes Ligas, Trey Yesavage recibió un llamado de la oficina del mánager de Toronto, John Schneider, donde el joven de 22 años encontró al coach de pitcheo de los Azulejos, Pete Walker, también esperándolo.

Después de solo tres aperturas en la temporada regular y dos más en los playoffs, Yesavage abrirá el partido inaugural de la Serie Mundial el viernes por la noche contra los campeones defensores, los Dodgers de Los Ángeles.

"Estaba emocionado", recordó Yesavage sobre la reunión del miércoles. "Me levanté, lo abracé, abracé a Pete. Estaba muy emocionado".

Yesavage regresó a su habitación de hotel, llamó a su novia y ayudó a organizar un vuelo para ella desde Carolina del Norte para asistir al juego, luego llamó a sus padres, quienes ya estaban listos para estar en el Rogers Centre.

Su primer bateador será el mejor jugador del mundo, Shohei Ohtani.

"La noche anterior no fue fácil dormir. La mente estaba acelerada", dijo Yesavage el jueves. "Encontré la manera de dormir un poco, pero fue un poco difícil".

Yesavage debutó el 15 de septiembre y se convertirá en solo el segundo lanzador en iniciar un juego de la Serie Mundial con más apariciones en la postemporada que en temporada regular,según el Elias Sports Bureau.

Joe Black de Brooklyn cambió del bullpen a la rotación para dos aperturas durante los últimos ocho días de la temporada de 1952 por el mánager Chuck Dressen. Black lanzó un juego de seis hits contra los Yankees de Nueva York en el primer partido para convertirse en el primer lanzador negro en ganar un juego de la Serie Mundial, luego abrió y perdió los Juegos 4 y 7.

Seleccionado en el puesto 20 en el draft amateur del año pasado, Yesavage comenzó la temporada en la sucursal de Dunedin en Clase A, fue promovido a Vancouver de Clase A Alta el 20 de mayo, a la de New Hampshire de Doble A el 12 de junio y a la de Buffalo de Triple A el 12 de agosto.

"Deberías ver mi camioneta ahora mismo. Parece una casa rodante", dijo sobre su Toyota Tundra. "Muchos paradas diferentes. Ahora estoy cambiando de habitación de hotel cada vez que salimos y regresamos, así que he tenido que consolidar y solo llevar lo necesario en mi maleta".

Tuvo marca de 1-0 con una efectividad de 3.21 en tres aperturas en septiembre, con 16 ponches en 14 entradas. Yesavage domó a los Yankees de Nueva York en cinco entradas y un tercio sin hits en el segundo encuentro de la Serie Divisional en la que ponchó a 11, perdió el segundo duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante Seattle al permitir cinco carreras en cuatro innings, luego ganó el sexto duelo de ese cruce el domingo al permitir dos carreras en cinco episodios y dos tercios.

Es ayudado por un ángulo de brazo inusual del 69%, el más alto entre los derechos en la postemporada — 90% es por encima y cero es de lado.

Yesavage ha lanzado un splitter en el 32% de sus lanzamientos de postemporada, y los bateadores han fallado en 23 de sus 39 swings.

Confía en el receptor Alejandro Kirk para hacer las selecciones de lanzamientos.

"Intenté sacudirlo en mi última apertura, pero él me sacudió de vuelta", dijo Yesavage.

"Analizamos todos los pros y contras, hablamos con nuestro personal médico, hablamos con estos muchachos individualmente", dijo Walker. "Creo que lo más importante fue que Trey estaba en descanso normal y que se sentía genial".

Schneider indicó que no estaba listo para anunciar a su abridor del segundo encuentro entre Kevin Gausman, Max Scherzer y Shane Bieber.