Varsho conecta su 5to grand slam, Azulejos vencen 6-1 a Medias Rojas y siguen liderando división

Daulton Varsho conectó el quinto grand slam en su carrera. George Springer añadió un jonrón de dos vueltas y los Azulejos de Toronto derrotaron el jueves 6-1 a los Medias Rojas de Boston, para seguir empatados con los Yankees de Nueva York en la cima de la División Este de la Liga Americana.

Toronto (91-68), que había perdido seis de siete, cierra con tres juegos en casa contra Tampa Bay.

Boston (87-72) se vio impedido de asegurar un lugar en la postemporada. Los Medias Rojas están en posición para avanzar a los playoffs con el segundo comodín de la Americana, un juego por delante de Detroit (86-73) y dos juegos encima de Houston (85-74) con tres juegos restantes.

Los Medias Rojas terminan en casa contra los Tigres.