Varsho conecta su 5to grand slam, Azulejos vencen 6-1 a Medias Rojas y siguen liderando división

Varsho conecta su 5to grand slam, Azulejos vencen 6-1 a Medias Rojas y siguen liderando divisiónDestacada actuación de los lanzadores de Azulejos antes del doble de Jarren Duran. Medias Rojas se preparan para enfrentar a los Tigres.
Daulton Varsho conectó el quinto grand slam en su carrera. George Springer añadió un jonrón de dos vueltas y los Azulejos de Toronto derrotaron el jueves 6-1 a los Medias Rojas de Boston, para seguir empatados con los Yankees de Nueva York en la cima de la División Este de la Liga Americana.
Toronto (91-68), que había perdido seis de siete, cierra con tres juegos en casa contra Tampa Bay.
Boston (87-72) se vio impedido de asegurar un lugar en la postemporada. Los Medias Rojas están en posición para avanzar a los playoffs con el segundo comodín de la Americana, un juego por delante de Detroit (86-73) y dos juegos encima de Houston (85-74) con tres juegos restantes.
Los Medias Rojas terminan en casa contra los Tigres.
Tres lanzadores de los Azulejos se combinaron para cubrir seis entradas perfectas antes de que el mexicano Jarren Duran conectara un doble contra Braydon Fisher en el inicio de la séptima y anotara con un sencillo de Trevor Story.