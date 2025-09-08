Logra Cora su victoria 600 con Medias Rojas

El bateador emergente Nick Sogard conectó un doble de dos carreras que rompió el empate en las últimas entradas, el cubano Aroldis Chapman extendió su racha sin hits a 17 apariciones al ponchar a cuatro en la novena entrada y Alex Cora consiguió su victoria número 600 como manager de Boston cuando los Medias Rojas se recuperaron el domingo para vencer 7-4 a los Diamondbacks de Arizona.

Boston puso a dos en base en la novena contra Taylor Rashi (0-1) y Sogard siguió con un doble ante Andrew Saalfrank. El venezolano Carlos Narváez añadió un sencillo impulsor de carrera.

La racha sin hits de Chapman, que abarca 14 2/tres entradas desde el 26 de julio, es la tercera más larga desde 1901.