Anthony Rendón reestructura contrato con los Angelinos

Anthony Rendón ha acordado reestructurar el último año de su contrato de siete temporadas y 245 millones de dólares con los Angelinos de Los Ángeles, dijo el martes una persona con conocimiento de la decisión.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Angelinos no habían anunciado ningún avance en la negociación con Rendón, quien no jugó la temporada pasada tras una cirugía de cadera.

Detalles sobre la reestructuración del contrato

El equipo y Rendón han modificado el acuerdo para reestructurar los 38 millones restantes que se le deben al tercera base en 2026, presumiblemente distribuyendo el dinero a lo largo del tiempo.

Rendón sigue en la nómina y continúa su rehabilitación en casa en Houston, pero su terrible etapa con los Angelinos podría haber terminado.

Impacto de las lesiones en la carrera de Rendón

El enorme contrato de agente libre de Rendón no ha dado casi ningún fruto para los Angelinos. El pelotero, otrora destacado con los Nacionales de Washington, ha estado lesionado la mayor parte de las últimas cinco temporadas y ha jugado solo 257 duelos con el uniforme de los Angelinos, bateando para .242 con 22 jonrones, 125 carreras impulsadas y un OPS de .717.