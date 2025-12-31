Analiza D. Picasso subir de categoría tras derrota

David Picasso aterrizó en tierras mexicanas luego de la primera derrota en su carrera profesional ante el japonés Naoya Inoue, campeón indiscutido del peso supergallo.

"Estoy muy contento, fue una pelea muy complicada, pero vamos a aprender mucho de esto y seguir adelante", dijo en exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes.

El desgaste no fue menor: ir a Arabia Saudita y enfrentarte al mejor de tu división no es tarea sencilla. "Quiero descansar, y después ver qué posibilidades de ganar tenemos en supergallo, y si no, me gustaría subir de categoría".

Aunque el Rey Picasso aguantó los 12 asaltos, las tarjetas de los jueces (120-108, 119-109 y 117-111) le dieron la victoria al nipones. "Me sentí cómodo cuando empecé a tirar un poco más de golpes en los últimos rounds. Sin embargo; si me hubiera plantado así desde el inicio hubiera hecho una pelea totalmente diferente", analizó el pugilista.

"Claro que mi oponente era fuerte, pero creo que la estrategia debió cambiar por ahí de la mitad de la pelea para que hubiera tenido más oportunidades de ganar", agregó.

Finalmente, aunque no se dio el resultado que se esperaba, el mexicano mandó un mensaje: "Les agradezco mucho por su confianza, sé que tal vez faltó un poco más de mí en esta pelea, pero estoy contento con todo lo que pasó y voy a aprender mucho de esto".



