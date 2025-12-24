Se cumplen 50 años; ´aluvión´ en la MLB

Hace 50 años el deporte estadounidense fue revolucionado por un hombre que nunca lanzó ni pateó una pelota.

Un abogado con experiencia en relaciones laborales anuló la cláusula de reserva de las Grandes Ligas, que había vinculado a los jugadores con sus equipos desde la década de 1870.

Nadie podría haber anticipado entonces que la decisión de 65 páginas emitida el 23 de diciembre de 1975 por el arbitrador Peter Seitz —quien más tarde comparó a los dueños de equipos de béisbol con "los barones franceses del siglo XII"— llevaría a una conmoción que convirtió a miles de jugadores en multimillonarios.

"El verdadero aluvión se abrió después de eso", dijo el ex lanzador David Cone. "Los jugadores, en todos los ámbitos de la vida, en todos los deportes, finalmente pudieron ver cómo, oye, cómo realmente es la agencia libre. En aquel entonces había todo el pesimismo de un lado que decía: ´Esto va a arruinar el juego. No es sostenible´. Y en realidad, fue todo lo contrario. Mejoró el juego".

Foto del 23 de diciembre de 1975, el arbitrador Peter Seitz habla en conferencia de prensa tras darle estatus de agente libre a los lanzadores Andy Messersmith y Dave McNally al declarar nulas las cláusulas de reserva de sus contratos.

El salario promedio del béisbol era de 44.676 dólares en el momento de la decisión y subió a alrededor de 5 millones este año, un incremento de 112 veces. El jardinero dominicano Juan Soto consiguió un contrato récord de 765 millones con los Mets de Nueva York el pasado diciembre.

Mostrando cuánto se desató el poder adquisitivo de los jugadores, ese promedio de 1975 sería de 260.909 dólares actualmente, según el Índice de Precios al Consumidor.

La decisión de Seitz fue seguida por la agencia libre en la NFL, NBA, NFL y el fútbol europeo.

"Hubo sinergias entre lo que estaba sucediendo en el béisbol y lo que estaba sucediendo en otros deportes", dijo Tony Clark, actual jefe de la asociación de jugadores de béisbol.

El impulso por la agencia libre en el béisbol

Curt Flood había perdido una demanda en favor de la agencia libre en 1972 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo la exención antimonopolio del béisbol, dictaminando que correspondía al Congreso hacer cualquier cambio.

En diciembre de 1974, Catfish Hunter fue liberado por un tecnicismo cuando Seitz concluyó que el dueño de los Atléticos de Oakland, Charlie Finley, no realizó un pago de 50.000 dólares en un fondo de anualidad a largo plazo como se especificaba en el contrato del lanzador. Tras una guerra de ofertas, Hunter firmó un contrato de cinco años con los Yankees de Nueva York por alrededor de 3,2 millones.

"Vimos este enorme contrato, era como leer de otro mundo", recordó el ex lanzador All-Star Steve Rogers, uno de los primeros beneficiarios de la agencia libre y más tarde un funcionario sindical. "La magnitud era simplemente inaudita, la cantidad de dólares que se le garantizaban. No tardamos mucho en ver que había mucho dinero para gastar en comprar talento y luego comenzamos a ver: Mi talento vale mucho".

El jefe del sindicato Marvin Miller y el asesor general Dick Moss habían negociado en 1970 la primera disposición para que las quejas fueran decididas por un árbitro externo, y querían un caso para probar la disposición en cada contrato que daba al equipo el derecho de renovarlo por un año adicional indefinidamente.

El lenguaje en cada acuerdo de jugador establecía que el club podía "renovar este contrato por el período de un año en los mismos términos", excepto que el salario podría reducirse hasta en un 20%. Después de jugar la temporada de 1975 bajo renovaciones, Andy Messersmith de los Dodgers de Los Ángeles y Dave McNally de los Expos de Montreal sostuvieron en una queja que el período de renovación era solo de un año y que después deberían ser declarados libres.

Tras una audiencia de tres días que generó una transcripción de 842 páginas y 97 pruebas, Seitz instó a los dueños a resolver el caso antes del 9 de diciembre. El entonces comisionado Bowie Kuhn instó a los dueños a despedir a Seitz antes de una decisión, pero el Comité de Relaciones con los Jugadores de la gerencia se negó porque temía mala publicidad.

"Predije la decisión", dijo Kuhn a The Associated Press. "No me sorprendió. Hice que la gente examinara su historial. Pensé que había una inclinación hacia el lado de los jugadores".

La diferencia para ´miles de millones y miles de millones´

Seitz falló a favor del sindicato.

"Esta decisión no da un golpe emancipando a los jugadores de la supuesta servidumbre o servidumbre involuntaria como se alegó en el caso Flood", escribió Seitz. "No condena el sistema de reserva actualmente en vigor por motivos constitucionales o morales. No aconseja ni requiere que el sistema sea cambiado para adaptarse a las predilecciones o preferencias de un árbitro actuando como un rey-filósofo con la intención de imponer su propia marca personal de justicia industrial a las partes. No hace más que buscar interpretar y aplicar disposiciones que están en los acuerdos de las partes".

La gerencia despidió a Seitz esa tarde y prometió anular la decisión en un tribunal federal.

"Su actitud básica era: ´No vamos a cambiar ni una coma del sistema de reserva, nos gusta como está´", dijo Miller a la AP en 2000.

La decisión de Seitz fue confirmada en febrero de 1976 por el juez de distrito de Estados Unidos John W. Oliver y ratificada el mes siguiente por un panel del Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito de Estados Unidos compuesto por los jueces Floyd Robert Gibson, Gerald Heaney y Roy Laverne Stephenson.

Ese 12 de julio, los jugadores y los dueños firmaron un acuerdo de negociación colectiva de cuatro años que creaba una agencia libre única para todos los jugadores después de 1976 o 1977 y en adelante después de seis temporadas de servicio en las Grandes Ligas, que sigue vigente.

Los futuros miembros del Salón de la Fama Reggie Jackson y Rollie Fingers estuvieron entre los primeros jugadores en obtener riquezas como agentes libres.