Los Yankees de Nueva York pasaron la mayor parte de la temporada 2025 persiguiendo a los campeones de la Liga Americana, los Azulejos. Desde una barrida en verano hasta un golpe en la postemporada, Toronto se convirtió en el referente que los Yankees no pudieron superar.

¿Cómo planean los Yankees cerrar la brecha con los Azulejos?

Se le preguntó a Aaron Boone cómo su equipo cerrará esa brecha de cara a 2026. "Jugar mejor contra ellos es la respuesta más simple", dijo el manager de Nueva York el lunes en las reuniones de invierno del béisbol. "Nos patearon el trasero. ... Eso terminó realmente perjudicándonos".

Aun así, Boone señaló que los Yankees tuvieron el mismo récord de temporada regular que sus rivales del Este de la Liga Americana, 94-68. "Quiero decir, terminamos con récords idénticos el año pasado. No quiero restar importancia al hecho de que nos patearon el (trasero) el año pasado — no lo saquen de contexto. Diría que la brecha es pequeña", dijo Boone. "Tuvimos exactamente el mismo récord. Pero obviamente fueron un gran equipo el año pasado, a un paso de ganar el campeonato mundial".

Los Azulejos ganaron el título del Este en un desempate directo sobre Nueva York. Vencieron a los Yankees 3-1 en su Serie Divisional al mejor de cinco y luego ganaron el banderín de la Liga Americana antes de perder el decisivo séptimo juego de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles en entradas extras. "Sin duda demostraron ser el mejor equipo este año, y esperamos poder cerrar esa brecha y superarlos a ellos y a otros este año", dijo Boone.

Acciones necesarias para mejorar la alineación de los Yankees

Para lograr eso, los Yankees necesitan abordar los huecos en su alineación este invierno. Aunque el gerente general Brian Cashman ha dicho que volver a firmar a Cody Bellinger es una prioridad, Boone dijo que no ha estado reclutando al versátil ex Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. "Por lo general, no recluto tanto a los chicos que ya hemos tenido. Ellos saben quiénes somos. Saben de qué se trata", dijo Boone. "Ciertamente, si llega un punto en el que — y esto no es solo para Cody, esto es con cualquiera — cuando lleguemos a un punto en el que estemos avanzando o en conversaciones, ciertamente tendré esas pláticas con los chicos donde lo vea adecuado".

Reacciones de Aaron Boone sobre comentarios de Sonny Gray

Boone también reaccionó a los comentarios recientes del ex lanzador derecho de los Yankees, Sonny Gray, quien dijo después de ser cambiado el mes pasado de San Luis a Boston que nunca quiso lanzar para los Yankees en primer lugar hace años y que estaba contento de estar ahora con los rivales Medias Rojas en un equipo donde es fácil odiar a los Bombarderos del Bronx. Gray tuvo dificultades en Nueva York después de ser adquirido de los Atléticos de Oakland en un intercambio en 2017. Boone admitió que, en ese momento, sabía que el Bronx no era el "mejor" lugar para Gray. "Ahora está en Boston. De todos modos, se supone que no debe gustarle", dijo Boone. "Dicho esto, siempre me ha gustado mucho Sonny, me he llevado bien con él. Si va a animar un poco la rivalidad, no hay nada de malo en eso. "Pero me sorprendió un poco lo profundo que llegó".

Boone sabe que el objetivo siempre está en los Yankees desde Boston, Toronto y alrededor del Este de la Liga Americana. Eso es lo que recordará a sus jugadores cuando comience el entrenamiento de primavera de 2026. "Tienes que jugar bien, especialmente en nuestra división, si vas a tener una oportunidad de ganar la división y hacer algo grandioso", dijo.