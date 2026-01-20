Wembanyama anota 33 puntos en victoria sobre Jazz

Victor Wembanyama logró su mejor marca de la temporada con siete triples y terminó con 33 puntos y diez rebotes horas después de ser nombrado titular del Juego de Estrellas por primera vez, mientras los Spurs de San Antonio vencieron 123-110 al Jazz de Utah el lunes.

Wembanyama, nombrado para su segundo equipo All-Star y el octavo jugador de San Antonio en ser titular, acertó siete de 12 desde la distancia de tres puntos y se quedó a uno de su mejor marca personal, establecida el 13 de noviembre de 2024, contra Washington.

Los Spurs tuvieron a siete jugadores anotando en cifras de doble dígito en su tercera victoria consecutiva y la quinta en siete juegos.

El trío de la línea de fondo compuesto por Stephon Castle (18 puntos), Dylan Harper (15) y De´Aaron Fox (14) sumó 47 unidades para San Antonio.

Keyonte George anotó 30 puntos y Jusuf Nurkic añadió 20 para Utah.

El Jazz rompió la racha de ocho victorias consecutivas de los Spurs en el encuentro anterior entre ambos equipos el 27 de diciembre. San Antonio y Wembanyama se aseguraron de que no se repitiera el resultado.

Wembanyama acertó tres de cuatro en triples anotando 13 puntos en el primer cuarto y tenía 21 puntos al descanso.

Los Spurs superaron a Utah 35-23 en el tercer cuarto y convirtieron una ventaja de cuatro al medio tiempo en su 17ma victoria por cifras dobles.

Wembanyama promedió 31,3 puntos durante una barrida de tres juegos en casa de San Antonio. Utah ha perdido cuatro seguidos y cerró su gira 1-4.



