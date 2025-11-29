Copa NBA: Pacers derrotan a Wizards

Pascal Siakam consiguió 24 puntos y 11 rebotes, y los Pacers de Indiana vencieron 119-86 a los Wizards de Washington el viernes por la noche en un partido de la Copa NBA entre dos de los peores equipos de la liga.

¿Qué ocurrió?

Bennedict Mathurin sumó 20 unidades, y T.J. McConnell tuvo 14 y ocho asistencias para ayudar a Indiana a poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas y mejorar su récord a 3-16. Washington cayó a 2-16, reemplazando a los Pacers en el último lugar.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

Los jugadores de los Pacers celebraron la victoria, destacando la importancia de este triunfo para recuperar la confianza del equipo. La actuación de Siakam fue clave, mostrando su capacidad para liderar en momentos críticos.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Con esta derrota, los Wizards enfrentan una situación complicada en la liga, mientras que los Pacers buscan construir sobre esta victoria para mejorar su posición en la tabla.