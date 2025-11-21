Fox y Jones García guiaron a los Spurs

De´Aaron Fox anotó 26 puntos, Keldon Johnson sumó 25 y los Spurs de San Antonio hilvanaron el jueves su tercera victoria sin Victor Wembanyama, esta vez por 135-126 sobre los Hawks de Atlanta.

Con varias estrellas ausentes, el base dominicano de los Spurs, David Jones García, tuvo una actuación destacada. Jones García registró 12 puntos, seis asistencias, cinco rebotes, tres robos y una tapa. Todos fueron los números máximos de la temporada para el novato.

¿Qué ocurrió?

Nickeil Alexander-Walker logró un récord personal de 38 puntos al atinar 13 de 17 disparos por Atlanta. Jalen Johnson añadió 26 a la cuenta de los Hawks, que han perdido dos duelos seguidos después de ganar cinco al hilo.

San Antonio jugó sin Wembanyama (distensión en el gemelo izquierdo), Stephon Castle (distensión en el flexor de la cadera izquierda) y Dylan Harper (distensión en el gemelo izquierdo). Trae Young (esguince del ligamento colateral medial derecho) no jugó en las filas de Atlanta.

¿Cuál es el contexto general?

San Antonio (11-4) está teniendo su mejor inicio después de 15 partidos desde la temporada 2016-17, cuando comenzó 12-3.