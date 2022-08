Cumple promesa

La rompió en el Real Madrid coronándose una y otra vez en varias competencias, además de que fue el pilar de los 12 Guerreros en la Selección Mexicana.

El "Titán", uno de los mejores basquetbolista que ha dado México cuenta a Grupo REFORMA sueños y anécdotas dignas de campeonato.

"Íbamos de camino un primo y un amigo otras escuelas que no estaban en el pueblo, que era de Zapotán a Carrillo Puerto. Yo estudiaba en Carrillo Puerto, ellos en la cabecera, yo me iba todos los días con ellos en la mañana.

"Imagínate, que estas en un pueblo como Zapotán, y le dices a una persona que jugaras en la NBA, cuando es la mejor Liga del mundo y están en Estados Unidos y están las grandes estrellas, obviamente pues se van a reír, no lo juzgo, y tal cual fue", comento Ayón, quien dijo que su caso es un ejemplo para los niños de que los sueños son alcanzables.

Gustavo llegó a la NBA para la campaña 2011-12. Jugó con los Hornets de Nueva Orleans, para la siguiente temporada jugar con el Magic de Orlando y los Bucks de Milwaukee.

Poco a poco se adaptaba y en la 2013-14 estaba ya en los Halcones de Atlanta.

Entonces vino un momento donde, en unos meses, llegaron el peor y mejor momento de su carrera.

La frustración casi lo saca de la duela, pero regresó y después se abrieron las puertas del Real Madrid.

La idea de no volver a jugar se hizo presente, pero todo dio un giro inesperado en un parpadeo.

"Realmente no quería yo, incluso, jugar basquetbol... después volvió la ilusión. Al final por algo sucede todo, y me olvido de esos 15-20 días de los que pensaba en no jugar ya basquetbol y me vuelven las ganas.

"Me voy a la Ciudad de México, me concentré, me habían dado 9 meses para volver a jugar basquetbol, y dije ´no serán 9 meses, yo jugaré el Centrobasket que es en julio´. Imagínate, 3 de marzo que me opero, y en julio que son 4-5 meses, yo quería jugar ese Centrobasket y lo logré, y ese momento no se me va olvidar, porque todo lo que he puesto en mi cabeza lo he logrado, todo lo he logrado", apuntó Ayón.