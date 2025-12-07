Porter y Claxton guían triunfo sobre Brooklyn

Porter y Claxton guían triunfo sobre BrooklynMichael Porter Jr. igualó su mejor marca de la temporada con 35 puntos
Michael Porter Jr. igualó su mejor marca de la temporada con 35 puntos, Nic Claxton logró su segundo triple-doble y los Nets de Brooklyn vencieron el sábado 119-101 a los Pelicans de Nueva Orleans.
Porter igualó su mejor marca personal al alcanzar 30 puntos por tercer duelo consecutivo. Lo consiguió también del 3 al 6 de febrero, durante su última temporada con Denver.
Atinó cinco triples y consiguió nueve rebotes después de descansar el jueves para cuidar su espalda al jugar en noches consecutivas.
Claxton terminó con 14 puntos, 11 rebotes y diez asistencias. Es el primer jugador de Brooklyn con múltiples triples-dobles en una temporada desde James Harden (nueve) y Kevin Durant (cuatro) en 2021-22, y el segundo pívot de los Nets con múltiples triples-dobles en su carrera. Shawn Bradley logró cinco entre 1995 y 97.
Day´Ron Sharpe añadió 16 puntos al acertar siete de ocho tiros de campo. Brooklyn ganó por tercera vez en cuatro encuentros para mejorar a 6-17.
Trey Murphy III anotó 23 puntos por los Pelicans, quienes perdieron su sexto compromiso consecutivo y cayeron a 3-21. Saddiq Bey añadió 18 puntos y Bryce McGowens sumó 16.