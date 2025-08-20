Formaliza NBA venta de Celtics

Los Celtics tienen oficialmente nuevo dueño desde ayer, pues el magnate Bill Chisholm adquirió formalmente a la quinteta que por muchos años estuvo en manos de Wyc Grousbeck.

La NBA aprobó hace unos días la venta de la franquicia más ganadora de la Liga -con 18 títulos- por 6 mil 100 millones de dólares.

Bill tendrá el control del 51 por ciento del equipo. El total lo tendrá hasta 2028, cuando es estima que la valuación ande ya en 7 mil 300 millones, nada cercano a lo que vendieron apenas a su acérrimo rival, los Lakers, en 10 mil millones de dólares, cifra récord para una franquicia deportiva en Estados Unidos.

Lo cierto es que Grousbeck hizo un gran negocio, pues adquirió al conjunto de Boston en 2002 por 360 millones de dólares.

Desde entonces, los Celtics llegaron a cuatro Finales de la NBA; lograron ganar dos anillos de campeones, en 2008 sobre Lakers y en 2024 contra Mavericks y perdieron ante los Lakers de Kobe Bryant en 2010 y con Warriors de Stephen Curry en 2022.

En tanto, los Pacers le dieron un nuevo contrato multianual al coach Rick Carlisle, quien los llevó hace un par de meses a disputar las Finales de la NBA.

El entrenador de 65 años tiene de por vida 993 triunfos -a 7 de llegar a los mil- por 860 derrotas.

No se dieron a conocer los términos, pero se estima que la extensión es por 3 años, con opción a que sean 5.



