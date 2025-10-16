Malcolm Brogdon se retira de la NBA

Malcolm Brogdon se retiró el miércoles después de una carrera de nueve años en la NBA, durante la cual ganó premios al mejor novato de la liga y al mejor reserva.

El veterano base había pasado la pretemporada con los Knicks de Nueva York, donde podría haber sido el suplente de Jalen Brunson. Sin embargo, decidió una semana antes de que comenzara la temporada que ya no jugaría.

"Estoy profundamente agradecido de haber llegado a este punto en mis propios términos y ahora poder cosechar los beneficios de mi carrera con mi familia y amigos", expresó Brogdon en un comunicado que envió a ESPN. Gracias, desde el fondo de mi corazón, a todos los que han tenido un lugar en mi viaje".

Brogdon, de 32 años, fue seleccionado en la segunda ronda del 2016 por los Bucks de Milwaukee. Ganó el premio al Novato del Año de la NBA en 2017 y más tarde jugó para Indiana, Boston, Portland y Washington.

Brogdon ganó el premio al Sexto Hombre del Año de la NBA en 2022-23 mientras jugaba para los Celtics. Promedió 15,3 puntos en 463 juegos.







