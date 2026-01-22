Knicks humillan a Nets

Los Knicks de Nueva York rompieron una racha de cuatro derrotas sin despeinarse, al apabullar el miércoles 120-66 a los Nets de Brooklyn y lograr la mayor paliza en la historia de la franquicia.

Jalen Brunson anotó 20 puntos y Landry Shamet acertó seis de seis triples para añadir 18 unidades a la causa de los Knicks, que llegaron a ostentar una ventaja de 59 tantos antes de la victoria por 54 que superó el anterior margen de victoria más grande, de 48.

Los Knicks habían perdido nueve de sus últimos 11 duelos, así que este era un buen momento para jugar contra Brooklyn. No pierden normalmente contra los Nets en estos días.

Nueva York ganó su 13º encuentro consecutivo en la rivalidad local.

Los Knicks ya estaban encaminados a ganar este partido fácilmente antes de superar a los Nets por 16-0 para abrir el último cuarto, extendiendo una ventaja de 32 puntos a 104-56.

Michael Porter Jr. atinó cuatro de 14 disparos y se limitó a 12 puntos, pero aún así fue el máximo anotador de un equipo de los Nets que ha perdido ocho de nueve.

Dos días después de que los Knicks fueron abucheados frecuentemente mientras perdían por 30 puntos en la primera mitad de su derrota 114-97 ante Dallas, el marcador se inclinó claramente a su favor.



