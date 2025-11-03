Knicks rompen racha de derrotas ante Bulls

Jalen Brunson anotó 31 puntos mientras los Knicks de Nueva York rompieron una racha de tres derrotas consecutivas y le propinaron la noche del domingo la primera derrota de la temporada por 128-116 a los Bulls de Chicago.

Karl-Anthony Towns tuvo 20 puntos y 15 rebotes para su quinto doble-doble de la temporada, mientras que Josh Hart sumó 14 puntos y nueve rebotes para los Knicks, quienes anotaron la mayor cantidad de puntos que han tenido en un juego esta temporada y evitaron su primera racha de cuatro derrotas consecutivas desde el ocho al 14 de febrero de 2024.

Josh Giddey lideró a Chicago con 23 puntos, 12 asistencias y 12 rebotes para su primer triple-doble de la temporada, mientras que Nikola Vucevic tuvo 17 puntos y 14 rebotes. Los Bulls (5-1) fueron el último equipo de la Conferencia Este en caer de las filas invictas y se les negó su primer inicio de 6-0 desde la temporada 1996-97 durante la era de Michael Jordan.

Los Bulls llegaron al juego liderando la NBA en porcentaje defensivo de triples (30.1%). Pero Chicago no tuvo respuesta para el caliente tiro de larga distancia de los Knicks el domingo.