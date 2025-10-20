¡Agónico final!

Josh Jacobs corrió para un touchdown de una yarda con 1:50 por jugar, Micah Parsons logró un récord personal de tres capturas de quarterback y los Packers de Green Bay se recuperaron de un déficit temprano de diez puntos para vencer 27-23 a los Cardinals de Arizona el domingo.

Green Bay (4-1-1) luchó durante una primera mitad lenta para ganar su primer partido fuera de casa de la temporada. Los Packers enfrentaron su parte de adversidades este fin de semana: el viaje del equipo se retrasó aproximadamente cinco horas el sábado debido a problemas mecánicos con su avión en Wisconsin.

Arizona (2-5) tuvo la oportunidad de ganar el juego en su última serie ofensiva, pero el pase de Jacoby Brissett en cuarta oportunidad fue desviado en la zona de anotación con seis segundos restantes. Brissett —supliendo al lesionado Kyler Murray— lanzó para 279 yardas y dos touchdowns.

Los Cardinals han perdido cinco juegos consecutivos por un total combinado de 13 puntos. Son solo el tercer equipo de la NFL en perder por cuatro puntos o menos en cinco juegos consecutivos, uniéndose a los 49ers de San Francisco de 2017 y los Browns de Cleveland de 1984.

Jacobs fue una decisión de último momento debido a una enfermedad y una lesión en la pantorrilla, pero logró su tercer juego consecutivo con dos touchdowns. Terminó con 55 yardas por tierra y también corrió para una anotación de siete yardas en el tercer cuarto.

Jordan Love de Green Bay completó 19 de 29 pases para 179 yardas y un touchdown.

Parsons terminó con tres capturas, cuatro tacleadas para pérdida de yardas y cinco apresuramientos al mariscal de campo, haciendo la vida difícil para Brissett durante toda la tarde.



