Antetokounmpo, fuera 4 semanas

El entrenador de los Bucks de Milwaukee, Doc Rivers, cree que Giannis Antetokounmpo estará fuera aproximadamente un mes mientras el dos veces MVP se recupera de una distensión en el gemelo derecho.

Los informes iniciales indican que Antetokounmpo estaría fuera de dos a cuatro semanas. Rivers sugirió el viernes que probablemente sería en el extremo superior de ese plazo.

"Esperemos que regrese antes, pero voy a suponer que será más en el rango de las cuatro semanas", dijo Rivers antes de la derrota de los Bucks 116-101 contra los 76es de Filadelfia.

Rivers enfatizó la importancia de ser cautelosos con los problemas en el gemelo para evitar el riesgo de que un jugador se lesione más gravemente.

"Y eso puede llevar más tiempo del que queremos", dijo Rivers. "Eso incluso puede frustrar a Giannis. Pero solo tenemos que intentar hacerlo bien".

Rivers dijo que Antetokounmpo no viajará con los Bucks para su partido del sábado por la noche en Detroit, pero acompañará al equipo en la mayoría de sus partidos fuera de casa mientras esté fuera.

"Lo nuestro es, especialmente porque esto acaba de suceder, con el flujo sanguíneo, los vuelos y todo eso, mantenerlo en casa", dijo Rivers.

Los Bucks sufrieron otro revés el viernes cuando el base AJ Green, que está lanzando casi un 50% desde la línea de tres puntos, se magulló el hombro izquierdo en el segundo cuarto. Rivers dijo que Green se sometería a una resonancia magnética el sábado en Detroit.

Antetokounmpo se lesionó el gemelo en los minutos iniciales de la victoria del miércoles 113-109 sobre los Pistons de Detroit.

Acababa de asistir en una bandeja de AJ Green a menos de tres minutos de iniciado el juego cuando se resbaló en el área pintada. Antetokounmpo cayó, se agarró la pierna derecha y finalmente fue ayudado a levantarse antes de caminar hacia el vestuario.

Rivers dijo después de ese juego que creía que la lesión de Antetokounmpo podría haber surgido del contacto que tuvo con un jugador de Detroit mientras conducía por la línea de fondo justo antes de pasar a Green.

Antetokounmpo llegó al viernes clasificado séptimo en la NBA en anotación (28.9), noveno en rebotes (10.1) y decimonoveno en asistencias (6.1).

Los Bucks tienen un récord de 1-6 en los juegos que Antetokounmpo ha perdido esta temporada. El miércoles se recuperaron de un déficit de 18 puntos contra los Pistons, líderes de la Conferencia Este, con Antetokounmpo jugando solo los primeros tres minutos.

El partido del viernes ejemplificó los problemas de los Bucks al intentar ganar sin Antetokounmpo. Milwaukee cometió 10 pérdidas de balón en la primera mitad que llevaron a 17 puntos de Filadelfia, ya que los Bucks quedaron atrás por hasta 26 puntos en el segundo cuarto.

"Puedes ver que al principio nuestros bases estaban tratando de forzar la acción, y eso es fácil de defender", dijo Rivers después del juego. "Realmente lo es. Esa es una lección".

El base de los Bucks, Kevin Porter Jr., dijo que no sentía que estuviera presionando demasiado al principio – solo intentó cuatro tiros en la primera mitad – pero reconoció la responsabilidad que todos tienen de ayudar a compensar la ausencia de Antetokounmpo.

"Ryan (Rollins) y yo tenemos algunos zapatos que llenar mientras él está fuera", dijo Porter. "Todos tenemos algunos zapatos que llenar".

La lesión de Antetokounmpo se parecía a una distensión en el gemelo que terminó prematuramente con la temporada 2023-24 de Antetokounmpo. El jugador se dirigía a la cancha durante una victoria el 9 de abril sobre los Celtics de Boston esa temporada cuando se agarró el gemelo izquierdo y se sentó en el suelo antes de ser ayudado a salir de la cancha.

Antetokounmpo se perdió los últimos tres juegos de la temporada regular de los Bucks, así como la eliminación en seis juegos en la primera ronda de la postemporada ante los Pacers de Indiana.

Esta última lesión en el gemelo se produce después de que Antetokounmpo se perdiera cuatro juegos el mes pasado por una distensión en el aductor izquierdo. Los Bucks perdieron esos cuatro juegos.

Rivers señaló que Porter tampoco jugó en esos juegos mientras se recuperaba de una lesión en la rodilla. Porter regresó el 29 de noviembre y está promediando 19,8 puntos y 5,8 asistencias esta temporada.